La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana se, sin duda, la prueba española de fin de año con más tradición y nivel atlético. El murciano Mohamed Katir, subcampeón europeo y medalla de bronce en el Mundial de este año, defenderá el título que alcanzó en 2021 en la cita madrileña. Y en esta ocasión tendrá como máximo rival al campeón olímpico de 5.000 metros y plata en 10.000 en los Juegos de Tokio, el ugandés Joshua Cheptegei.

“Es una pasada correr en esta hermosa carrera. Yo creo que vengo mejor que el año pasado, con bastante base de resistencia gracias a la temporada de cross y espero plantarle cara a Cheptegei”, comentó el triple plusmarquista nacional en las distancias de 1.500, 3.000 y 5.000 metros al aire libre, Mohamed Katir, quien aclaró que el ritmo de carrera que mejor le iría sería uno medio, que no baje de 27 minutos en los 10 kilómetros.

El máximo rival del muleño, Joshua Cheptegei, expresó en la presentación oficial que “quiero estar en carrera, buscar mis sensaciones. Mis mejores momentos deportivos han sido en España. La preparación no ha sido la mejor, pero cualquier cosa es posible”, comentó al respecto del posible récord de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, en manos de Jacob Kiplimo con 26:41.

El joven ugandés Dan Kibet será otro de los aspirantes al triunfo. "Quiero coger experiencia porque es la primera vez que corro una prueba de asfalto y la distancia de 10 kilómetros, pero voy a intentar estar en 28 minutos”, declaró el doble finalista en Campeonatos del Mundo sub-20.

Por su parte, Carlos Mayo, campeón nacional en 10.000 (2022) y 5.000 metros (2021), se marca un objetivo realmente ambicioso: “Quiero bajar de 28 minutos, ser el primer español y hacer podio. Con esa idea he venido a la Vallecana”. Mientras, el madrileño Fernando Carro vuelve tras la lesión que le impidió ser de la partida en la pasada edición. “Con los ritmos que se están planteando en esta presentación, nos tendremos que agarrar como podamos al grupo para estar al nivel de estos campeones”, dijo.

En la carrera femenina, la atleta del NN Running Team Tsehay Gemechu se postula como una de las favoritas. Gemechu se ha propuesto continuar la racha de atletas etíopes en la prueba, tras los triunfos de sus compatriotas Yalemzerf Yehualaw y Degitu Azimeraw en las pasadas dos ediciones. “La preparación ha sido muy buena, y tengo el objetivo de acercarme a los 30 minutos”, comentó Gemechu, cuarta en el Mundial de Doha 2019.

Mientras, la keniata Beatrice Chepkoech, oro mundialista en 3.000 obstáculos en 2019 y plusmarquista nacional de la prueba, comentó que “no va a ser fácil pero me he preparado para hacerlo genial en Vallecas”. Asimismo, Francine Niyonsaba, subcampeona olímpica en Río y subcampeona mundial en 2017, además de dos veces campeona del mundo en pista, todo ello en 800 metros, no descarta la victoria en la prueba. “He entrenado bien, y aunque es mi primera vez en Madrid, voy a darlo todo para conseguir mi mejor marca”, dijo en rueda de prensa la atleta de Burundi.

En cuanto al duelo entre españolas, Laura Priego defiende su puesto de honor conseguido en la pasada edición cuando fue la mejor española en una apretada batalla con Águeda Marqués. “Repetir no va a ser fácil. Fue la primera vez que corría esta carrera en este circuito, y lo único que quiero es disfrutar al máximo como el año pasado”. Priego hizo un tiempo de 32:59 en 2021.

Por su parte, Laura Luengo comentó que sus sensaciones son realmente buenas para este año. “Estoy en buen estado de forma, gracias a la temporada de cross. He conseguido darle un poco de chispa a mi forma con los entrenamientos de las últimas semanas y creo que lo puedo hacer genial”.

Hora y dónde ver la prueba

El recorrido de 10 kilómetros llevará a los participantes desde Concha Espina hasta el estadio de Vallecas. Las salidas se darán a partir de las cinco de la tarde. Los corredores populares comenzarán a las cinco de la tarde, mientras que los profesionales, entre los que se encuentra Mohamed Katir, saldrán a las ocho. Telemadrid ofrecerá en directo la carrera.