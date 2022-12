Tras las inesperadas salidas de Óscar Arribas y Julián Delmás, Jaime Romero se ha convertido en el tercer jugador en abandonar el Fútbol Club Cartagena en lo que va de temporada. El de Valdeganga fue el último fichaje de la comisión deportiva una vez comenzada la competición y cerrado el mercado veraniego aprovechando su condición de agente libre, pero no ha convencido con su rendimiento a un Luis Carrión que apostó fuerte por él. Se marcha uno de los peores fichajes recientes del Cartagena al rescindir contrato y después de permanecer con el equipo algo menos de media temporada en la que no ha estado a la altura.

Después de formarse en las categorías inferiores del Albacete y jugar con el primer equipo, la ‘perla de Valdeganga’ se marchó a Italia para enrolarse primero en el Udinese y después en el Bari antes de comenzar su odisea por Granada, Orduspor, Real Madrid Castilla, Real Zaragoza, Osasuna, Córdoba y Lugo. Tras su última etapa con el Qarabag de Azerbaiyán, Jaime desembarcó en Cartagena buscando un destino competitivo cerca de casa después de pasar varios años fuera del país. La atractiva Segunda División le convenció y, después de aceptar el club albinegro una prueba para medir sus capacidades, terminó fichando para reforzar el ataque.

Mucho tuvo que ver en la operación el entrenador cartagenerista, Luis Carrión. Además de compartir agencia de representación, el técnico coincidió con el jugador en el Córdoba en la temporada 2016-17 y avaló su fichaje en más de una ocasión poniendo en valor su calidad. «Es un jugador de alto nivel. Hasta me parece mal hablar de prueba. Tiene cosas muy buenas en ataque que te pueden solucionar un partido. Simplemente queremos ver si está bien», afirmó el entrenador durante su periodo de test dando un crédito injustificado a un futbolista lejos del nivel necesario para la competición.

Se acabaron los simulacros y llegó el fuego real. Entonces, Carrión fue víctima de la contradicción entre sus palabras y sus hechos. El entrenador solo llegó a usar a Romero en ciento tres minutos sobre el césped repartidos en 7 encuentros de los 15 que ha disputado el equipo desde su llegada, insuficientes para continuar su aventura de albinegro. No ha podido aportar goles ni asistencias en las pocas oportunidades que ha tenido, pero su bajo nivel ha demostrado que no tenía hueco en este Cartagena.

Lo cierto es que el futbolista nunca llegó a alcanzar el ritmo de sus compañeros. A su llegada, Carrión lo probó en los tres primeros encuentros nada más firmar su contrato, pero los cinco minutos ante el Real Oviedo y los once frente al Leganés pusieron de manifiesto lo lejos que se encontraba del tono físico necesario. Después de jugar cuatro minutos más ante el Granada, Carrión le ofreció una oportunidad ante el Málaga con media hora por delante que no aprovechó y una segunda en Copa contra el Alfaro. Su rendimiento en la hora que disfrutó fue determinante para su salida.

Bajo rendimiento

No volvió a pisar el césped Jaime Romero. Fuera de las convocatorias durante cinco jornadas consecutivas por una lesión muscular que no se hizo pública y dos partidos más en el banquillo -uno de liga y otro de Copa- fueron sus últimos pasos en el Cartagena. Probado su bajo rendimiento, no confió Carrión en él ni tan si quiera para jugar ante el Alcorcón, de Primera RFEF, en un partido en el que sí hubo espacio para otros menos habituales como Ferreiro o Sangalli además del Canterano Farru.

El albaceteño libera con su marcha otra ficha en el extremo, zona en la que se preven varios fichajes que suplan a Arribas y Jaime y compitan con Franchu Feuillassier, Isak Jansson y David Ferreiro, los tres extremos puros que se mantienen en el equipo y que no parece que vayan a salir.

El equipo albinegro entrena esta tarde a puerta abierta

La plantilla del Fútbol Club Cartagena realizará esta tarde un entrenamiento a puerta abierta para que sus aficionados vean en acción a los jugadores dirigidos por Luis Carrión antes del partido que disputarán el martes 3 de enero ante el Villarreal Club de Fútbol en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El ensayo comenzará a las seis de la tarde en el estadio Cartagonova y la entidad blanquinegra lo ha anunciado a través de sus redes sociales. «¡Hola, afición! ¿Nos vemos mañana en el Cartagonova? El primer equipo vuelve al trabajo tras las vacaciones y quiere hacerlo con vosotros #juntos @fpfcct», se lee en la cuenta oficial de Twitter del club albinegro en este llamamiento especialmente dirigido a la Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena (FPFCCT).

Los interesados en seguir la práctica accederán al estadio a través de la tribuna baja y allí tendrán la ocasión de comprobar el estado en el que han llegado los jugadores tras los días de vacaciones que han tenido después de su último partido, que fue el que ganaron por penaltis en el campo de la Agrupación Deportiva Alcorcón tras el 1-1 que se registró en el estadio de Santo Domingo en ese choque de la segunda ronda copera.

El equipo retomará la actividad pensando en su duelo con el Villarreal, que se celebrará a las siete de la tarde del próximo martes y luego en el choque de la vigésimo segunda jornada de LaLiga SmartBank a disputar en el campo del Granada Club de Fútbol el domingo 8 a las dos de la tarde.