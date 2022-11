El base-escolta georgiano Rati Andronikashvili no es un temporero al uso. Ha llegado para sustituir al lesionado Jordan Davis con un contrato temporal, pero en el UCAM Murcia CB lo ven como un jugador de futuro. «El contrato de Rita tiene varias salidas temporales, pero también está contemplado que se quede tiempo en el club», afirmó ayer en la presentación de un joven que es cupo porque se formó en el Baskonia, el rival este domingo del conjunto universitario, y también pasó por la cantera del Burgos antes de marcharse a la liga universitaria estadounidense.

«Viendo cómo están en España los cupos, nos asegurarnos uno no solo esta temporada, sino dos más, pero si no funciona, hay cortes estipulados. Le venimos siguiendo desde hace tiempo y nos gusta. Como no sabemos por dónde van a ir los movimientos por lesiones en el equipo y cambios, tenemos que asegurarnos el futuro», precisó ayer el director general de la entidad.

El conjunto murciano anunció el fichaje de Rati Andronikashvili, de 21 años -nació el 19 de marzo de 2001 en Tiflis- y 1,93 metros de estatura solo unos minutos después de la derrota el pasado domingo ante el Obradoiro en casa. A Murcia llega procedente de la Universidad de Creighton, con la que ha disputado la NCAA. El rol que tendrá en la plantilla, ya que no se trata de un anotador, es claro: «Necesitamos ese tono físico que nos falta por las bajas y estar en dos competiciones. Que tenga 21 años no significa que no tenga experiencia porque lo hemos visto con la selección y creo que va a aportar ya», recalcó Gómez sobre un jugador que prometió aportar «mucha energía. Los minutos que estoy en la cancha voy a estar al cien por cien apretando el balón y corriendo en ataque. Soy muy físico y nadie puede sobrepasarme porque tengo 21 años», declaró Andronikashvili.

El UCAM ha encontrado rápido un sustituto para Jordan Davis, pero, sin embargo, no fichó en su momento un reemplazo para el ala pívot Ryan Luther: «Los equipos que están buscando cuatros que jueguen abiertos siguen sin ficharlos porque es lo más difícil y no hay. Sí que habríamos fichado un 4, pero consideramos que ahora necesitamos meter más físico y buenas patas en la línea exterior. Tener un jugador como Anderson y su compromiso hace que puedas suplir un 4 con él», declaró Alejandro Gómez, quien recordó que esa misma situación ya la vivió Sito Alonso en el Bilbao y se ‘inventó’ a Álex Mumbrú como ala pívot.

Andronikashvili ya conoce el baloncesto español por su formación en el Baskonia. Pero además, cuenta en Murcia con la ayuda de Thad McFadden, compañero en la selección de Georgia: «McFadden se puso muy feliz cuando le dije que venía a Murcia porque comparto con él habitación en la selección y estamos todos los días juntos. Es muy buen amigo mío», explicó el nuevo jugador, que aseguró que «estar en ACB es mi sueño, quiero aquí toda mi vida. Mi objetivo no es triunfar, es ayudar al equipo en este momento que hay una baja», dijo.

Además, Andronikashvili aseguró que puede aportar alegría en el vestuario: «Quiero aportar una sonrisa y soy bromista. Esas son las cosas que hago en el vestuario, pero no creo que esa sea la razón por la que me han fichado, pero soy bromista en el vestuario», bromeó en casi un perfecto español.