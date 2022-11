Agustín Ramos está más fuera que dentro del Real Murcia y lo sabe. La decisión de Felipe Moreno de invertir en el club grana ha hecho que el presidente grana ya no sea necesario. Los mismos que le pusieron en verano de 2021 y a los que salvó después de invertir 500.000 euros son los que hoy mismo podrían dejarle caer. Porque pese a encabezar el libro de accionistas, el no tener mayoría le deja en manos de la Junta, y una parte de la Junta lleva días engrasando la guillotina.

La Junta convocada para que Agustín Ramos y Felipe Moreno se diesen la mano en el inicio de un nuevo proyecto ilusionante puede convertirse finalmente en la última Junta de Agustín Ramos como presidente del Real Murcia. Todo dependerá de lo que ocurra esta tarde en Nueva Condomina o mañana miércoles en el caso de que no se consiga el quorum necesario en primera convocatoria.

La ruptura entre el empresario murciano y Felipe Ramos ha dejado en una situación muy delicada al responsable de Fibranet. Aunque él afirma, como hizo ayer en rueda de prensa, que está capacitado para seguir gestionando solo el Real Murcia, lo cierto es que ahora mismo está en el punto que soñaban Francisco Tornel y otros accionistas minoritarios.

Porque el notario murciano, apartado tanto de la presidencia como del club por Agustín Ramos, ha dejado de lado todo ese murcianismo que llevaba años vendiendo para convertirse en inquisidor. Y hoy podría cobrarse la venganza ante el empresario de Abarán.

Sabedores de que a Ramos solo le puede salvar el KBusiness, sociedad controlada por Daniel Moreno y Emilio García pese a contar también entre sus socios con el propio Tornel o con otros opositores como Francisco Cobacho, en el día de ayer se fueron sucediendo los movimientos para que en la Junta de hoy el presidente se quede completamente solo.

Francisco Tornel, que en sus manos tiene un 12,3% del capital social, se ha asegurado el apoyo de otros pequeños accionistas como Paco García (4,5), Gesa (3,2%) e Higinio Pérez (2,1%) para poner contra las cuerdas a un Agustín Ramos que ahora mismo cuenta con un 15% de las acciones. Sabedores de que al de Abarán solo lo puede salvar el KBusiness, en el día de ayer, según fuentes de esta redacción, Tornel promovía una reunión de urgencia entre los integrantes de la sociedad creada en 2019 para, ante notario, desautorizar al apoderado y así impedir que hoy pudieran ejercer su voto (11,8%).

Y es que desde hace unos meses, las diferencias han hecho que el KBusiness se rompa completamente en pedazos. El grupo, al que también pertenece Agustín Ramos, estaba liderado por Daniel Moreno y Emilio García, los que consiguieron que el ahora presidente inviertiera en el club. Pero Francisco Tornel, totalmente contrario a los que antes fueron sus socios, lleva ya tiempo cuestionando el poder de Moreno y García, llegando incluso a proponer que se disolviera la sociedad.

Esas diferencias serían uno de los motivos por los que Francisco Tornel movió ayer sus hilos para intentar anular al apoderado de la sociedad y que hoy no pueda votar, lo que, de conseguirlo, acabaría definitivamente con la etapa de Agustín Ramos al frente del Real Murcia. Y es que el empresario, salvo que Enrique Roca (5,5%) dé la sorpresa y le apoye, estaría completamente solo.

¿Qué ocurrirá si cae Ramos?

Decía ayer en rueda de prensa Agustín Ramos que no había hablado ni con el KBusiness ni con Enrique Roca. Añadía que él no estaba trabajando en sumar apoyos. Pues todo lo contrario ocurre en el otro bando. No solo han otorgado poder a Felipe Moreno para que se creyera ganador con acuerdo o sin acuerdo con el presidente del Real Murcia, es que además han diseñado toda una estrategia para llevar al cordobés al poder.

Si hoy consiguen poner en marcha la guillotina y cortan la cabeza a Agustín Ramos, los siguientes pasos están completamente previstos. Ni un segundo estaría el Real Murcia sin presidente, porque el grupo encabezado por Francisco Tornel ya eligió ayer al encargado de asumir esa tarea en esta etapa que sería de transición. Y esa persona es el empresario Paco García, quien ya fue consejero de la entidad grana en la etapa del notario al frente del club.

Paco García, propietario de la empresa Prevemur y quinto accionista del Real Murcia, estaría dispuesto a asumir esas funciones de manera provisional, liderando un consejo de administración en el que lo normal es que también esté Francisco Tornel y al que se invitaría a Felipe Moreno.

El cordobés daría así su primer paso para entrar en el Real Murcia. Desde su silla de consejero, lo prepararía todo con sus nuevos socios para convocar una nueva Junta de Accionistas en la que ya se aprobaría la ampliación de capital en la que el ex del Leganés inyectaría varios millones para convertirse en máximo accionista.

¿Qué gana Tornel y el resto?

Aunque si Felipe Moreno cumple con su idea inicial, Tornel y los otros pequeños accionistas acabarían completamente diluidos, algo que también ocurría si salía adelante el pacto entre Agustín Ramos y el cordobés, esta segunda opción les da un beneficio que no iban a tener si el actual presidente se manteía en el club.

Y es que, pese a que Francisco Tornel y sus ahora socios siempre habían afirmado que invertían en el Real Murcia por amor al club y por ayudar, animando a miles de aficionados a hacerlo también, ahora no están dispuestos a perder su dinero y su poder. Por ello, han llegado a un acuerdo con Felipe Moreno para que éste, en caso de que en un futuro venda sus acciones, les incluya en esa operación, pudiendo no solo recuperar su dinero sino también hacer beneficio.

Dejando tirados al resto de accionistas, muchos de ellos empresas que en su momento decidieron atender la llamada de Tornel y poner 12.000 euros para ayudar en la ampliación, tanto el notario como sus ahora compañeros de viaje se han buscado un seguro de vida y Felipe Moreno lo ha aceptado. De ahí que en la Junta de hoy, quieran devolverle el favor y a la vez vengarse de un Agustín Ramos que se negó a que recibieran ningún beneficio.

Así, la Junta que se había convocado para que Ramos y Moreno sellaran su matrimonio se puede convertir en el último día del empresario murciano en el Real Murcia.

¿Retrasar la Junta al miércoles?

La Junta de Accionistas se celebrará hoy a las 18.00 horas en primera convocatoria, pero de no haber quorum, la cita se trasladaría al miércoles a la misma hora. Por eso no se descarta que el grupo de Francisco Tornel no se presente para así ganar 24 horas más para cerrar los últimos flecos de su estrategia.