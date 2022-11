Desde que cubro la Segunda RFEF, es complicado que diga que un partido no ha sido un tostón. O que la falta de calidad de los 22 futbolistas hacen del encuentro un espectáculo tedioso. Pero ayer, en el enfrentamiento entre el intratable Antequera y el UCAM Murcia, fue todo lo contrario. Desde el primer minuto hasta el último, el entretenimiento fue de un nivel alto. Presiones altas, duelos al espacio, buenas combinaciones y sobre todo, goles. Para ser más exactos, ocho en total. Con la mala fortuna para los universitarios que no fueron repartidos de una manera uniforme. Cinco cayeron para el lado de los andaluces y tres consiguieron los murcianos.

Fue un partido para no levantar la mirada de la pantalla, aunque la dudosa calidad del streaming llamaba a otra cosa. Pero el partido tenía un nivel de emoción y detalles tácticos y técnicos bastante elevado, de superior categoría. Sobre todo en el apartado ofensivo, porque en lo defensivo, se vieron las carencias, más en el cuadro universitario que en el antequereño. Porque ahora mismo, el Antequera es un equipo más hecho. Y así lo demuestra la tabla. Ayer demostró ser un conjunto que ya no es una sorpresa, sino una realidad. Con una idea de juego en mente y una cohesión difícil de ver en este fútbol, el Antequera domina a sus rivales y también la clasificación, pues ya le saca siete puntos al Yeclano Deportivo, el segundo clasificado.

Le sobra al Antequera con dar picotazos a su rival. De hecho, en 20 minutos, sin dar la sensación de que el UCAM estuviera siendo inferior, ya iba perdiendo 2-0 en una exhibición de pegada brutal por parte del conjunto antequereño. Ya sabía Jorge Romero que iba a ser un partido complicado, de principio a fin. Pero lo que no se esperaba es que el Antequera golpeara en la primera ocasión que tuviera. Y no es la primera vez que le sucede a su equipo. En el minuto 3, Luis Alcalde convirtió su sexta diana del curso para adelantar a los suyos. Llegando desde la segunda línea, desprotegida para variar, fulminó a un Pau Torres que no tuvo su mejor día en la portería. El segundo lo puso conejero con un derechazo desde más de 30 metros. Dos picotazos y dos goles con todo el partido por delante.

Fue valiente en la presión el UCAM Murcia, pero no le estaba dando resultado. Eso conllevó riesgos, como adelantar la línea defensiva al centro del campo y el rival le pilló en varias ocasiones ‘en bragas’. Pero fruto de la valentía, el UCAM Murcia encontró el premio del gol por mediación de Fran Lara. El primero de los tres, con un buen derechazo. Sin embargo, la alegría poco iba a durar, pues el Antequera puso el tercero antes del descanso.

Reacción universitaria

El 3-1 al descanso podría haber inducido a los jugadores universitarios a bajar los brazos. A tomarse la segunda parte con más calma. Pero todo lo contrario. Cuando este equipo adolece de falta de coraje se dice y cuando no, también. Ayer, el UCAM Murcia fue a por el partido, lo único es que se encontró a un equipo que actualmente es mejor. Pero por actitud no fue. Ni mucho menos. Y se notó en la salida de la segunda mitad, cuando consiguió dominar y embotellar al Antequera en su campo e igualó el encuentro. De nuevo se echó el equipo a la espalda Fran Lara, que jugó todo el partido de centrocampista e inició la presión alta de su equipo. Experimento que le salió bien a Jorge Romero con el que hasta ahora era su central favorito. Veremos si repite fórmula en los partidos venideros. Recortó distancias antes de la hora del partido y unos minutos después, el fútbol sonrió al UCAM Murcia. Eric Puerto, arquero del Antequera, que hasta ese momento había hecho un gran partido, la pifió y cometió el penalti que a posteriori iba a significar el empate de los universitarios. Lo tiró Chumbi, que acababa de entrar. Al medio y con pausa. Segundo gol para el aguileño de la temporada. Lleva cinco partidos consecutivos saliendo desde el banquillo, pero está en las cifras de los mejores goleadores del equipo, con muchos más minutos que él.

Con el 3-3, empezaba un partido nuevo para el UCAM. Energías renovadas, todos iban a una. Pero apareció el gran fallo de la tarde. Pau Torres, que no acertó a atajar un disparo suave de Daríoen su palo, bajó el ánimo del equipo. Solo habían pasado unos minutos desde el empate. Aún así, tuvo sus ocasiones el UCAM, pero ya con todo el desorden del final, el que encontró el premio definitivo fue el Antequera. Otra vez con Darío como protagonista.

Era una prueba para ver el verdadero nivel del UCAM Murcia. Suspendió por el resultado, pero compitió contra un equipo que, de momento, está siendo el gran dominador del Grupo.IV.

Romero: «Tenemos que subir el nivel, hay que ser autocríticos»

Jorge Romero se mostró dolido tras la derrota ante el Antequera. Arriesgó mucho en la presión el técnico y no le salió del todo bien. «Queríamos presionar muy alto para evitar que ellos nos sometieran. Ese aspecto creo que lo hemos cumplido muy bien, pero cuando salían de esa presión nos hacían mucho daño. Hay que subir el nivel, hay que ser autocríticos», exponía.

Cree que al UCAM se le torció el partido con los primeros goles tempraneros de su rival. «Cuando el resultado lo tienes a favor, no es lo mismo. Puedes asumir los riesgos con más facilidad. El tipo de partidos que vamos a generar son estos, así que tenemos que mejorar. Creo que con balón hemos estado bien», declaró.

Lara, autor de dos goles, jugó de centrocampista, una fórmula que sí que le funcionó. «Lara es un jugador que ha jugado mucho tiempo de central, pero es un jugador muy completo que interpreta los espacios cerca del área muy bien», terminó.