El entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, Sito Alonso, aseguró que confía «ciegamente» en Ryan Luther a pesar del bajo rendimiento mostrado por el ala pívot estadounidense con pasaporte irlandés, actualmente de baja por lesión, y ha añadido que «aunque lo más fácil sea decir que es un paquete, cuando no lo es» y, sobre el partido de este domingo ante el Monbus Obradoiro, indicó que deben «ser muy inteligentes en el juego colectivo y controlar bien los ritmos».

Ese choque le llega al UCAM CB siendo el duodécimo clasificado de la Liga Endesa con cuatro victorias en ocho jornadas.

Los granas perdieron por 93-57 en su último partido liguero contra el Real Madrid, pero el miércoles reaccionaron y en la Liga de Campeones FIBA se impusieron por 81-74 al Falco Vulcano Szombathely húngaro y a ello hizo referencia Sito. «Fui muy crítico tras el partido contra el Real Madrid hablando de humillación, que ya es pasado, pero también le damos valor a lo hecho en Europa frente al Falco», comentó.

Para el compromiso frente al Obradoiro están de baja escolta Jordan Davis y el ala pívot Ryan Luther, ambos lesionados, y es seriamente dudoso el concurso del base Travis Trice, por un fuerte golpe que recibió en la cabeza.

«En principio no cuento con Travis porque esos temas son delicados, una caída fortuita y un golpe con una rodilla en la cabeza. Está cada día mejor pero aún no ha venido a entrenar», ha contado su entrenador, quien seguramente tendrá que recurrir al joven base esloveno Urban Klavzar, cuya presencia ha sido casi testimonial en la Liga, pero que el miércoles en competición europea rindió a un alto nivel con 14 puntos anotados. «Urban no es un base puro y jugando como escolta es una de las mejores promesas de la Liga».

Por otra parte, Sito ha aludido a Luther, quien estará entre ocho y diez semanas de baja, y que hasta su lesión apenas había aportado al equipo lo que se esperaba y todavía se espera de él.

«Confío ciegamente en Ryan, aunque lo más fácil sea decir que es un paquete, cuando no lo es. Espero que cuando vuelva nos dé el nivel que tiene y ahora mismo nos hace más falta incorporar a un jugador exterior con la baja de Jordan», ha declarado.

Sobre el Obradoiro, declaró que «me parece un muy buen equipo, aunque la clasificación no muestra lo bueno que está haciendo. Ha perdido encuentros igualados y alguno que tenía casi ganado», ha dicho para añadir que «los hermanos Thomas y Phil Scrubb les da un nivel muy alto, así como Marcus Paige y Dragan Bender, entre otros», alabó al rival antes de finalizar su intervención.