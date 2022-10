Oportunidad perfecta para la redención del FC Cartagena

La derrota del Fútbol Club Cartagena en Las Palmas dolió en tiempo, ya que llegó cuando el equipo podía ponerse colíder, y también en forma, dado que se produjo en el descuento del partido tras aguantar los albinegros el asedio amarillo durante casi una hora con un hombre menos. No obstante, esa misma rabia que sintió el grupo tras ver cómo les arrebataban un punto de oro de las manos en el último instante la quiere canalizar el conjunto cartagenero para vencer con autoridad a uno de los mejores equipos de la categoría: el Granada. El cuadro nazarí visita Cartagena mermado por las bajas y con muchas dudas en el ámbito visitante y los albinegros tienen ante sí la oportunidad perfecta para redimirse.

El encuentro del próximo domingo en el Cartagonova (18.30) enfrenta al cuarto clasificado contra el quinto y es, sin duda, un choque de altos vuelos con intereses para muchos equipos de la zona alta. No obstante, el partido viene condicionado por ambas partes y el estado anímico puede tener más relevancia que en otras ocasiones para acabar decidiendo quién se lleva los tres puntos. Los de la ciudad trimilenaria llegan con el duro golpe de Las Palmas grabado en la retina y los andaluces se convierten en un equipo irreconocible cuando salen fuera de su estadio. En ese sentido tiene cierta ventaja el Cartagena, aunque no deja de ser un recién descendido el que visita el templo albinegro.

El revés sufrido por el FC Cartagena en tierras canarias puede significar un aliciente para la plantilla, que seguro quiere sacarse la espina clavada por Jonathan Viera en la última jugada de un duro partido. La determinación de los jugadores en inferioridad numérica para conseguir un objetivo que se puso muy cuesta arriba fue digna de halago y, aunque el resultado no fuera el esperado, el equipo salió reforzado a nivel moral. No obstante, la clasificación no espera a nadie y una nueva derrota puede hacer caer al equipo de Luis Carrión hasta cuatro posiciones por la apretada puntuación de los de arriba. En esa fina línea se mueve el FC Cartagena entre las ganas de ganar y el miedo a perder.

El cuadro de Aitor Karanka solo ha ganado un partido fuera de casa desde el comienzo de la temporada y esa es la circunstancia a la que se agarra el conjunto portuario. Los rojiblancos vencieron al Ibiza en Can Misses por 0 a 2 en el primer encuentro del curso y no han vuelto a lograr los tres puntos lejos del Nuevo Los Cármenes. Cayeron derrotados en Andorra -1 a 0-, en Eibar -4 a 0- y en Las Palmas -2 a 0- en tres salidas consecutivas. Consiguieron empatar a cero en Ponferrada en un intento por reconducir la situación, pero volvieron a perder en Tenerife por 2 a 0 confirmando las dudas que arrastran como visitantes esta campaña.

Además de esta situación, las enfermerías también van a correr un papel importante en el devenir del encuentro. Mientras que la sala de curas del FC Cartagena se vacía casi por completo a falta de recuperar definitivamente a David Ferreiro y Kiko Olivas, el Granada tiene por ahora diez bajas importantes que complican la planificación del choque en el Cartagonova: Callejón, Quini, Silva, Víctor Díaz, Petrovic, Sergio Ruiz, Perea, Ferreira, Neva y el central murciano Raúl Torrente.

En ese contexto se enfrenta el Cartagena por tercera vez esta temporada a un equipo descendido de Primera División y favorito para el ascenso. Tendrá a su favor la fragilidad de los granadinos fuera de casa, la ausencia de jugadores importantes y el apoyo de su afición, que quiere ayudar al conjunto de Luis Carrión a olvidar el sabor amargo de la derrota con una gran victoria.