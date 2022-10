Mario Simón: "El que piense que algún equipo va a arrasar, se equivoca"

Mario Simón se ha visto más agitado de lo común en la rueda de prensa previa al partido contra el Bilbao Athletic de este domingo (16.00, Instat TV). Y es que, los rumores en la última semana acerca de los posibles refuerzos del mercado invernal, no han gutado nada al entrenador del Real Murcia, quien ha mandado un recado. «Creo que es algo poco positivo para el grupo, hay cosas que yo hablo en el vestuario que no pueden salir fuera. Debemos confiar en la plantilla que se ha confeccionado, pero la competición es muy exigente y nadie va a ganar fácil. El que piense que algún equipo va a llegar a Navidad arrasando, creo que se equivoca. Cuando uno llega a una categoría, tiene que hacer un análisis de ella para valorarla bien. Creo que debemos seguir el camino que está marcado porque si no alimentaremos a un monstruo que nos comerá a todos. Vamos en el camino correcto. Ya llegará Navidad y haremos valoraciones», explicaba Simón sobre el rendimiento del equipo hasta el momento.

Uno de los debates de las últimas semanas ha sido en la portería. El técnico madrileño aprovechó un error de Serna ante el Barça B para mandarle al banquillo, y posteriormente la expulsión para dar dos titularidades seguidas a Joao Costa, que en su ausencia, encajó cinco goles en dos partidos. Cuando volvieron a estar los dos disponibles, Serna fue el titular ante el Real Unión de Irún. No cerró el debate un Simón que afirmó que «jugará cada semana el que mejor esté. Es una suerte que podamos tener bajas, que llegue el domingo y poder elegir a los mejores. El nivel del equipo es muy parejo y cualquier jugador puede entrar. Hay que ver qué jugadores están en su momento óptimo, y a partir de ahí elegir», valoró. Sobre la semana de entrenamiento, Mario Simón explicó que «el grupo ha estado a un nivel muy alto. Este grupo muestra un nivel de compromiso muy grande durante la semana. Las sesiones son siempre buenas, lo que hace que tengamos muchas dificultades a la hora de elegir el once», declaraba. Sin embargo, también dijo que en los últimos partidos «había faltado quizá un puntito de competitividad». Mario Sánchez vuelve a entrar en escena en el Real Murcia Sabe Mario Simón que su próximo rival será muy complicado. «Es una de las canteras más importantes de España. Es un equipo muy joven, con mucha verticalidad y que juegan muy bien al fútbol. Son jugadores que pronto estarán en la élite. Espero un partido con muchas transiciones, en el que tendremos que mostrar nuestra mejor versión para ganar». La lesión de Javi Rueda ha trastocado los esquemas de Mario Simón, pues el lateral derecho estaba siendo un fijo habitual en su once cuando ha estado disponible. «Cualquier baja la notamos. En el caso de Javi Rueda, por lesión, nos duele. Es una lesión medianamente larga. Es un chico muy querido en el vestuario y le deseamos una rápida recuperación. Esperemos que en 4-5 semanas esté bien», declaraba. El Real Murcia, a pesar de haber tenido a algún jugador con molestias físicas durante la semana, podrá contar con todos sus efectivos de cara al partido contra el Bilbao Athletic. Entrenamiento en Getafe El Real Murcia pone rumbo esta mañana hacia Madrid, donde harán escala antes de llegar a Bilbao. Aprovecharán los murcianistas para entrenar en las instalaciones del Getafe, que les ha cedido su ciudad deportiva para que puedan completar la última sesión de entrenamientos antes del importante encuentro contra el Bilbao Athletic.