Mario Sánchez vuelve a entrar en escena en el Real Murcia

Hacer frente a los contratiempos es algo a lo que se deben enfrentar la mayoría de los equipos durante la temporada, y el Real Murcia deberá lidiar en las próximas semanas con uno de ellos. Y es que el conjunto grana no podrá contar para las próximas citas con uno de los jugadores que más minutos ha disputado en estas ocho jornadas. La lesión de tobillo sufrida por Javi Rueda en el choque ante el Real Unión el pasado domingo le puede mantener apartado de los terrenos de juego por encima de las dos semanas, al sufrir un «esguince de sindesmosis tibioperonea», según informó el club, y optar por un tratamiento conservador. Por lo que la puerta de la titularidad se le volverá a abrir al murciano Mario Sánchez en la defensa.

Javi Rueda estaba siendo uno de los futbolistas más destacados en el Real Murcia durante este primer tercio de la competición, el lateral cedido por el Real Madrid convenció al técnico desde la pretemporada con sus actuaciones y se hizo dueño del costado derecho junto a Pedro León. Por lo que cubrir la ausencia de uno de los jugadores más trascendentes en el juego del equipo es uno de los obstáculos a los que se enfrenta el técnico madrileño estos días.

El recambio natural será el murciano Mario Sánchez. El lateral, un fijo en el once que consiguió el ascenso la pasada campaña, también contó con unos pequeños problemas físicos en el inicio del curso de los que ya se encuentra recuperado. Ante el Nástic de Tarragona, hace dos jornadas, partió desde el inicio ante la baja de Rueda por su expulsión en la victoria ante la SD Logroñés, y ahora volverá a tener la oportunidad de defender el costado derecho del conjunto grana.

Así pues, Mario Sánchez tiene todas las papeletas para ser de nuevo titular este domingo en Lezama ante el Bilbao Athletic (18.00 horas). Una salida en la que el Real Murcia tratará de volver a ‘rascar’ puntos como visitante, y paliar el tercer empate sin goles en la Nueva Condomina el pasado domingo. Los de Mario Simón acumulan ya dos jornadas lejos de casa en las que se han vuelto de vacío al no poder sumar ante el Barça Atlètic ni ante el Nástic de Tarragona después de encadenar dos victorias seguidas en sus duelos ante el Intercity y la Real Sociedad B.

Con la baja de Javi Rueda, quien tendría también difícil su presencia para el duelo ante el Osasuna Promesas, Mario Sánchez será el único lateral derecho con el que cuente el Real Murcia en su plantilla para este tramo de la competición. No obstante, el entrenador grana también tiene en su plantel algunas otras soluciones de emergencia. Armando Ortiz, único jugador junto a Gallego y Manu Pedreño que no ha sido titular este curso, ha desempeñado otros años ese rol en caso de necesidad así como el propio Manu Pedreño. En el duelo en el que Rueda fue expulsado, hace dos semanas, Santi Jara tuvo que cubrir su ausencia durante varios minutos para no trastocar los planes.