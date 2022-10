El Fútbol Club Cartagena vuelve a la carga este domingo frente al Ibiza en el Cartagonova y su entrenador, Luis Carrión, ofreció en rueda de prensa para trasladar sus sensaciones de cara al partido ante los medios de comunicación. Tras la primera jornada intersemanal del curso, que llevó al cuadro albinegro a Tenerife, el técnico admitió que el equipo está "un poco cansado por el viaje", pero que mejorará con el paso de las horas y que este sábado estará "perfecto para preparar el partido". Pese a la acumulación de tres partidos en ocho días, el de Barcelona no ve una dificultad añadida, ya que ambos conjuntos han tenido las mismas circunstancias. "Llegamos en las mismas condiciones e incluso ellos han tenido un día menos", afirmó.

Tan solo tres días ha tenido el Cartagena para preparar el encuentro contra el equipo balear y Carrión desveló su forma de trabajar bajo la presión del tiempo. "Intentamos hacer las cosas más cortas para llegar a la parte táctica en las mejores condiciones. El equipo ya tiene un modelo y es inteligente, por lo que si necesitamos cambiar algo en función del rival, seguramente ya lo hayamos trabajado antes", explicó. Entre esos cambios no parece contemplar el catalán las rotaciones confiado por lo visto en los entrenamientos. "Creo que estamos bien. El físico muchas veces está en la cabeza y si tienes un objetivo grande y quieres perseguirlo estarás bien. No soy partidario de hacer cambios por hacer", explicó.

Sobre su rival de este domingo, la UD Ibiza de Javier Baraja, Luis adelantó que "viene un equipo que compite muy bien y que ha mejorado mucho" pese a no encontrarse en su mejor momento. Los azul celeste son decimocuartos en la tabla con once puntos y llegan tras un empate ante Las Palmas y una derrota contra el Eibar, la misma racha que el Cartagena. No obstante, el entrenador albinegro halagó al cuadro ibicenco. "Es un equipo difícil de ganar y que tiene gente buena para asociación y transición. En los últimos partidos, contra Las Palmas, Sporting, Lugo y Eibar lo ha hecho muy bien", valoró.

La enfermería albinegra se vacía poco a poco y Carrión se mostró contento por ello a la vez que desveló el regreso de Tejera y la inminente vuelta de Ferreiro. "Ferreiro podrá empezar a participar con el grupo la semana que viene y a Tejera ya lo tenemos disponible", manifestó. Por otro lado, Jairo se encuentra en una difícil situación con molestias que no le impiden jugar, pero sí mostrar todo su potencial. "Jairo estaba al 60 por ciento en Tenerife y nos echó un cable porque lo necesitábamos. Es una lesión no muy grave, que le permite hacer cosas, pero no estar al cien por cien. Seguramente la semana que viene tenga que parar dos o tres días para llegar bien contra Las Palmas", expresó el entrenador.

Por último, Carrión hizo un balance positivo del primer cuarto de temporada, aunque no quiso pensar más allá del partido de este domingo. "Nuestra intención es seguir en la línea que llevamos. Eso no nos garantiza ganar, pero sí competir todos los partidos. Tiene pinta que el equipo va a seguir haciendo esto al margen de situaciones con las bajas o las sanciones, pero tampoco nos planteamos cómo vamos a estar en el futuro, sino jornada a jornada", concluyó Luis Carrión.

Javier Baraja, crítico con los suyos antes de viajar

El entrenador de la UD Ibiza mostró su enfado con sus jugadores tras el partido ante el Eibar en Can Misses y criticó la "falta de personalidad y ambición con balón" de los suyos. El de Valladolid acepta la superioridad del cuadro armero, pero no se explica el poco protagonismo de su equipo en casa. "No tuvimos el protagonismo en ningún momento y nos vimos por delante a pesar de no crear nada a favor", comentó.

El técnico vallisoletano no escondió su malestar con la actitud de sus futbolistas. "No hemos dado tres pases seguidos y no me gusta que no tengamos personalidad ni afán por competir", manifestó. En ese contexto llega el cuadro ibicenco a Cartagena para disputar la undécima jornada de LaLiga Smartbank.