El Gran Premio de San Marino tuvo dos caras para los pilotos de la Región en Moto 2. Mientras que el mazarronero Pedro Acosta acabó satisfecho con un sexto puesto tras un fin de semana duro, el piloto de La Ñora Fermín Aldeguer sufrió una caída después de rodar en la tercera plaza en la primera vuelta. Primero una salida de pista que le llevó hasta el séptimo puesto y después una penalización de vuelta larga que no pudo ni realizar al perder el control de su motocicleta marcaron una cita que en los entrenamientos pintaba muy bien para el campeón de Europa de 2021.

Acosta firmó una carrera de menos a más. Partía desde la decimotercera plaza y le costó despegar el vuelo. «No fue una carrera fácil, especialmente con nosotros saliendo desde atrás», reconoció el campeón del mundo de Moto2, quien lamentó que «hemos tenido las condiciones más complicadas del fin de semana por la temperatura». Pero conforme fue avanzando una carrera que fue por eliminación, Acosta adquirió un ritmo constante que le permitió avanzar en la clasificación casi sin tener que realizar adelantamientos, beneficiado por las caídas de Celestino Vietti, Mattia Pasini y el propio Aldeguer: «Poco a poco me fui sintiendo más cómodo y aproveché para adelantar a mis rivales. Ha sido una carrera en la que hay que manejar las cosas y sumar tantos puntos como sea posible. El equipo hizo un gran trabajo este fin de semana para preparar la moto, así que nos vamos de Misano muy satisfechos», concluyó ‘El Tiburón’, que en el último giro superó a Toni Arbolino para mantenerse en el ‘top 10’ del Mundial.

Para Aldeguer fue un fin de semana agridulce. El buen sabor de boca que le dejaron los entrenamientos no se vio reflejado en carrera. Después de una buena salida en la que llegó a rodar en la tercera plaza, perdió el contacto con el grupo de cabeza para después irse al suelo cuando rodaba séptimo y solo se habían consumido seis vueltas. «Me quedo con lo positivo porque hemos vuelto a estar en carrera y teníamos potencial para hacerlo bien. Me he caído cuando iba en séptima posición, intentando alcanzar a los pilotos que tenía delante. Afortunadamente, una caída sin consecuencias físicas graves que me motiva a dar lo mejor de nosotros en la próxima carrera en Aragón», declaró Aldeguer.

El triunfo en Moto2 fue para Alonso López, compañero del piloto de La Ñora en el Team Boscoscuro, que estrenaba su palmarés. Aron Canet fue segundo y Augusto Fernández, tercero, recuperando así el primer puesto de la general.

Asimismo, el piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) conquistó su cuarta victoria consecutiva del año tras imponerse en la decimocuarta prueba del Mundial, en la que el español Maverick Viñales (Aprilia) terminó tercero y en la que el francés Fabio Quartararo (Yamaha) afianzó su liderato de la categoría reina.

Ganador en Assen, en Silverstone y en Red Bull Ring, ‘Pecco’ añadió una muesca a su revólver este curso para imponerse, por delante de Enea Bastianini (Ducati) y Viñales, en un circuito donde ya venció el pasado curso y para auparse a la segunda plaza de la general, a 30 puntos de Quartararo.

Con ello, desplaza un puesto a Aleix Espargaró (Aprilia), que solo pudo ser sexto, un puesto por detrás del de Niza, que ahora se encuentra a 33 unidades del liderato.

Por último, en Moto3, el italiano Dennis Foggia hizo lo que se esperaba de él y ganó en Moto3, por delante de los españoles Jaume Masiá e Izan Guevara, que es el nuevo líder del campeonato.