Mariano García García acabó decepcionado hace un mes cuando quedó eliminado en las semifinales del Mundial de Eugene. Cabizbajo, pero pensando en la nueva oportunidad que se le presentaba en el Europeo, regresó a su domicilio, en Cuevas de Reyllo. Por delante tenía cuatro semanas para preparar la cita de Múnich, la reválida, esa segunda oportunidad que siempre deseamos tener en nuestras vidas. Y en la capital alemana, en una tarde apacible, con buena temperatura, el campeón del mundo de 800 metros lisos demostró que ha aprendido la lección. Como en otras muchas ocasiones, el atleta de Cuevas de Reyllo fue valiente y el premio fue la clasificación para el final del Campeonato de Europa, donde mañana tarde (19:40 horas), luchará por las medallas y ponerse a la altura de Miguel Ángel López Nicolás, oro en 35 kilómetros marcha, y Mohamed Katir, plata en 5.000.

Mariano García corrió la serie más dura, donde estaban el inglés Jake Wightman, el campeón del mundo de 1.500 metros hace un mes que ha bajado en el Europeo a los 800; el irlandés Mark English, bronce en 2019 en pista cubierta en Glasgow, el mismo campeonato donde el fuentealamero se dio a conocer con un cuarto puesto; el también británico Ben Pattison, con una mejor marca de 1:44.6; o el francés Gabriel Tual, finalista en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio. El murciano salió desde la calle 8 y en el agrupamiento se encontró el último. No quería que la carrera fuera lenta y por eso, cuando vio que se ralentizaba la marcha tras los primeros 300 metros, decidió pasar al ataque. Se instaló en la primera posición, cogió la cuerda de la pista y ya no abandonó en ningún momento esa privilegiada situación. Al paso por el primer 400 el tiempo era de 53:44, más rápido que la primera semifinal, por lo que le valdría con ser quinto -pasaban los tres primeros y los dos mejores tiempos-. Pero ‘La Moto’ no quiso sobresaltos y se mantuvo en cabeza, evitando así pisotones o codazos. Aceleró en la recta de meta, cogió un par de metros sobre sus rivales, y en los últimos compases, girando la cabeza a su derecha, se dedicó a controlar a todos para acabar primero con un registro de 1:46.52. Junto al murciano, que realizó el mejor tiempo de todos los participantes, pasaron a la final Jake Wightman, Mark English, Ben Pattison, Elliot Crestan, Andreas Kramer, ganador de la primera serie, Simone Barontini y Benjamin Robert.

«Me he encontrado de lujo», dijo Mariano García al final de la carrera, admitiendo que «me puse nervioso en la salida porque he visto cómo han salido, pero cuando he visto que se han frenado al paso por los 300 metros, le he echado dos cojones para ponerme primero y meterme en la final», añadió. Y un deseo para la lucha por las medallas de mañana: «Espero salir un poco mejor. Quiero un metal en la final y apostamos por todo. Me he guardado cosas», manifestó en la zona mixta del Estadio Olímpico de Múnich.

Daniel Arce se queda a un paso de la medalla en 3.000 obstáculos

El burgalés Daniel Arce finalizó cuarto la final de los 3.000 obstáculos del Europeo de Múnich con un tiempo de 8:25.00 y se quedó a un paso del podio que encabezó con autoridad el finlandés Topi Raitanen.

Las sensaciones que transmitió en la final Daniel Arce, que fue sexto hace cuatro años en Berlín, fueron mejores que las que exhibió en las semifinales, en las que fue cuarto de su serie a casi dos segundos del ganador, el italiano Ahmed Abdelwahed.

En la final, en la que también hubo otros dos españoles, el valenciano Víctor Ruiz y el jienense Sebastián Martos, el único al que se le vio con opciones reales de pelear por el podio fue a Daniel Arce, que fue recortando puestos tras una salida lenta hasta llegar a los últimos cien metros en cuarta posición, aunque viendo a la distancia el bronce que se adjudicó el italiano Osama Zoghlami.

El ganador del oro fue Topi Raitanen, que se puso primero a falta de trescientos metros y, exhibiendo músculo, alargó la zancada para entrar en la meta en solitario con 8:21.80.

Sebastián Martos, vigente campeón de España y dos veces cuarto en Europeos, en los de 2014 y 2016, finalizó sexto y Víctor Ruiz, en su debut continental, decimotercero.

Por su parte, el barcelonés Pol Retamal, doble campeón de España de 200 metros, finalizó sexto la final del Europeo que se adjudicó el principal favorito, el británico Zharnel Hugues, que en el último campeonato continental se llevó el oro en los 100.

Sergio López dice adiós al ser eliminado el equipo de relevos

La participación del murciano Sergio López Barranco en los Campeonatos de Europa concluyó ayer tras la eliminación del equipo de relevos 4x100 en las eliminatorias. El velocista de Aljucer realizó la última posta en la primera ronda que ganó Gran Bretaña. España fue quinta con un registro de 39:14 -solo pasaban los tres primeros-.

Hoy también habrá participación regional en los Europeos de Múnich. Será en la prueba de 20 kilómetros marcha, donde el yeclano Iván López hará su debut en una gran competición internacional. La carrera dará comienzo a las ocho y media de la mañana.