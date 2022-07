La Eurocopa, la guinda de Silvia Lloris a una temporada para no olvidar

La temporada 21-22 no ha dejado de traer buenas noticias Silvia Lloris. Era en agosto de 2021 cuando se confirmaba la renovación de su contrato con el Levante y su ascenso definitivo al primer equipo. Aunque solo una campaña antes la jugadora de El Palmar ya había tenido la oportunidad de jugar hasta once partidos de la Liga Iberdrola, no sería hasta hace un año cuando se ganaría un dorsal en la máxima categoría.

Con un contrato que se extiende hasta junio de 2024, Lloris no solo se ha convertido en una pieza fundamental de la plantilla levantinista, disputando hasta 20 partidos ligueros; Lloris, a sus 18 años, ha tenido la oportunidad de debutar en la Champions League, participando en dos encuentros, además de jugar también en la Copa y la Supercopa. Y su rendimiento en la competición doméstica no ha pasado desapercibido en la Federación Española. Internacional sub-17, Silvia Lloris era llamada por primera vez el pasado mes de febrero para formar parte del combinado sub-19, un salto más en un año que está siendo mágico para la jugadora formada en El Palmar CF. Pues solo cinco meses después de debutar con la sub-19, la murciana ya tiene su primer título europeo. Como cierre de la temporada 20021-2022, Lloris, jugando de central y entrando como titular en todos los partidos, ha firmado una Euro extraordinaria para coronarse junto a sus compañeras de La Roja como campeonas de Europa de la categoría. Fue este pasado sábado cuando España se imponía a Noruega en una final competida hasta el final. Perdiendo desde el minuto 5, el combinado nacional tuvo que esperar hasta el 94 para conseguir un gol que evitaba la prórroga y que daba a España la Euro sub-19, competición disputada en la República Checa. Desde ese momento, Lloris no se ha despegado del trofeo, como demostró con varias imágenes colgadas en sus redes sociales, y es que la murciana seguro que no quiere que se acabe un sueño que está llamado a tener muchos capítulos.