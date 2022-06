Las próximas horas van a ser determinantes para conocer en qué categoría competirá el Águilas FC la próxima temporada. La Tercera RFEF la tiene asegurada tras el descenso de la pasada temporada, pero cabe la posibilidad de volver a la Segunda RFEF si alguno de los noventa equipos que tiene plaza en esta categoría no se inscribe antes de las doce de esta noche por motivos extradeportivos, como puede ser no abonar las denuncias por los impagos a jugadores. Y todo apunta a que uno de esos equipos puede ser el Extremadura, puesto que la Sociedad Anónima Deportiva está en liquidación.

El equipo costero perdió la categoría en la tanda de penalti ante el Don Benito, por lo que es uno de los principales candidatos a retornar a la segunda RFEF y en El Rubial no desagrada recuperar la categoría, tal es así que desde las oficinas del centenario campo en donde trabaja el presidente aguileño Alfonso García desde que finalizó el pasado ejercicio, no se ha hecho oficial ninguna noticia con respecto a la planificación de la próxima campaña, por lo que se puede entender que todos los movimientos están pendientes de la posibilidad de retornar a la Segunda RFEF, una opción que se puede conocer en las próximas horas.

Síise diera esa posibilidad para el Águilas FC o para otro club que recuperara la categoría, se podría volver a realizarse una nueva configuración de grupos, puesto que la Real Federación Española de Fútbol explicó en un comunicado tras el reparto de grupos que «dicha estructuración posee carácter provisional, pues queda pendiente del cumplimiento de la inscripción efectiva en la competición de cada uno de los 90 clubes, sujeta al cumplimiento de los requisitos solicitados en la categoría», por lo que dependiendo que alguno de los noventa equipos no se inscriba por no abonar las denuncias por los impagos a jugadores para poder seguir compitiendo, se podría volver a configurar los grupos, aunque si se presenta alguna opción para que el equipo costero pueda retornar a la Segunda RFEF, puede ser según el grupo, que a los de El Rubial no le produzca ningún inconveniente no estar con el resto de equipos murcianos.

En cuanto a la configuración de la plantilla, de la que apenas hay noticias, puesto que es el propio Alfonso García el único que trabaja en ella, tan solo que conoce que el portero Iván Buigues, el defensa de las Islas Feroes Andrias Edmundsson y el centrocampista Óscar Castro tiene contrato y que todo indica que el entrenador aguileño Sebas López podría tener un principio de acuerdo con Alfonso García para volver a dirigir el equipo costero tras su paso por el Atlético Pulpileño.