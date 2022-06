El FC Cartagena se olvida del medio Giovanni Zarfino

Muchos son los nombres de jugadores que sobrevuelan la órbita del FC Cartagena en el presente mercado estival, no obstante, no todos tienen cabida en la plantilla albinegra. Los cartageneros se encuentran en plena reconstrucción de su equipo después de que el plan de renovaciones no haya funcionado de la mejor manera y la comisión deportiva se haya totalmente inmersa en el mercado en busca de soluciones. Giovanni Zarfino, que busca equipo en Segunda tras finalizar contrato con el Alcorcón, no parece ser una de ellas.

El FC Cartagena y Giovanni Zarfino siempre han mantenido un contacto estrecho y cerca estuvo el uruguayo de vestir la camiseta albinegra el pasado año, no obstante, terminó marchándose al Alcorcón y realizando un gran año. A pesar de no poder mantener la categoría con el equipo alfarero, Giovanni ha sido uno de los jugadores más destacados del cuadro madrileño con siete goles y una asistencia en 29 partidos de liga partiendo desde el centro del campo. Una vez finalizada la temporada y consumado el descenso a Primera RFEF del Alcorcón, el uruguayo buscó salida a un equipo de Segunda a la misma vez que el FC Cartagena comenzó a trabajar en el mercado. Consciente el club cartagenero de las dificultades para retener a Pablo De Blasis y Yann Bodiger, la medular se volvió prioridad, pero no se acordó el cuadro cartagenero del futbolista que ha pretendido en otras ocasiones. En el presente mercado, Giovanni no ha entrado en la agenda albinegra y, por el momento, no existe interés ni oferta formal del cuadro cartagenero hacia el jugador. Las dos primeras incorporaciones del FC Cartagena, con Luca Sangalli y Mikel Rico para la medular, han ocupado los huecos de Pablo y Bodiger y han cerrado la puerta del Cartagonova al uruguayo, que cuenta con ofertas de equipos de Segunda División entre los que no se encuentra el Cartagena. En otro orden de cosas, el guardameta francés Jérôme Prior se ha despedido del FC Cartagena a través de un mensaje en sus redes sociales confirmando su salida después de una temporada a la sombra de Marc Martínez. «Muchas gracias por este año. Gracias a la afición de Cartagena. Suerte para el futuro», ha manifestado.