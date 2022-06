El FC Cartagena ha sorprendido a sus seguidores anunciando la rescisión de dos de los jugadores más importantes de su segundo equipo en menos de 24 horas: el lateral Juampe y el centrocampista Xavi Pons. Curiosamente, la salida de ambos futbolistas coincide con la nueva gestión deportiva del filial, ahora en manos de la directiva del primer equipo tras la renuncia por decisión personal de Paco Sánchez, antiguo director técnico del segundo equipo albinegro durante los últimos años. Ambas rescisiones han sido las primeras remodelaciones de cara a la primera temporada de la historia del equipo en Segunda RFEF junto con el fichaje del portero Unai Aguirre.

El catalán Xavi Pons fue el primero en abandonar el equipo. Después de comandar el centro del campo del conjunto entrenado por Pepe Aguilar y lograr el ascenso de categoría, el futbolista ha llegado a un acuerdo para finalizar su vinculación con el cuadro cartagenero, con quien ya debutó en Segunda División en la pasada temporada después de entrar en el plan de entrenamientos en varias ocasiones.

Menos de 24 horas después, Juampe cogió el mismo camino y rescindió su contrato, al que aún le quedaba un año, para salir del equipo. El lateral derecho nacido en Cartagena fue el futbolista más utilizado por Pepe Aguilar la pasada campaña con 3.014 minutos y entró en varias convocatorias con el primer equipo, sin llegar a debutar.

Mientras que Xavi ya ha encontrado sitio y ha firmado con el Yugo-UD Socuellamos de Segunda RFEF, Juampe se encuentra sin equipo por el momento. «Llegó el momento de decir adiós. A veces las cosas no son como uno quiere, por tanto, me toca despedirme del equipo de mi ciudad. Quiero dar las gracias a todas las personas que de verdad han hecho posible el ascenso. Marcho con la conciencia tranquila de haberlo dado todo por el club», ha manifestado el cartagenero Juampe Pérez. Ambos en edad senior, no podrían haber disputado minutos con el filial y el primer equipo al mismo tiempo.