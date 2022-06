Richard Boateng se gana la renovación en el tramo final

El FC Cartagena sigue inmerso en la planificación de la plantilla de cara a la temporada que viene con todos los frentes abiertos. El centro del campo, con la única certeza de la continuidad de un Sergio Tejera que tiene contrato hasta 2023, se torna como una de las prioridades para la directiva albinegra a la que el tiempo se le puede echar encima de no encontrar soluciones. Una de esas soluciones puede estar en el ghanés Richard Boateng y su tramo final de temporada es la perfecta candidatura para renovar con el conjunto de la ciudad trimilenaria por un año más.

La buena temporada del FC Cartagena ha provocado, inevitablemente, el interés de multitud de equipos que quieren pescar futbolistas en crecimiento o buen estado de forma. Yann Bodiger, capital en el centro del campo para el equipo de Luis Carrión, es una de las salidas más claras debido a este motivo. Junto con la posible marcha de un Pablo De Blasis que tiene la intención de volver a su país, afronta la directiva albinegra un importante trabajo en la medular para tratar de llenar los grandes huecos que se pueden generar y la continuidad de Richard Boateng gana fuerza por momentos.

El futbolista africano no ha tenido su mejor campaña con el cuadro cartagenero, pero comporta una opción segura a tener en cuenta. Después de un inicio de temporada en el que jugó pero no convenció a Carrión, el de Accra salió del equipo en beneficio de la pareja compuesta por Bodiger y Tejera enfrentando largos periodos de suplencias. Sus excesiva agresividad en acciones puntuales, que le ha llevado a ver nueve tarjetas amarillas y dos rojas, tampoco le ayudó a mantener la continuidad con el equipo, no obstante, ha sido en el tramo final de la temporada donde Boateng por fin ha demostrado la calidad que llevó al conjunto albinegro a confiar en él.

En los últimos nueve partidos del equipo, Boateng firmó una buena racha sobre el césped participando en todos ellos excepto en uno -que se perdió por acumulación de tarjetas- y fue titular en cinco de ellos logrando tres victorias, un empate y una derrota en un buen tramo final de competición. Además, el ghanés firmó un gol y una asistencia durante este periodo terminando el año por delante de Tejera en el once titular.

En este tramo de competición, el más continuado y prolífico de la temporada para Boateng, el centrocampista ha demostrado que puede aportar un gran rendimiento al equipo si cuenta con la confianza de Luis Carrión y el entrenador ha respondido con declaraciones al buen momento de forma en el que ha finalizado la temporada. «Este año ha tenido altibajos con buenos y malos momentos y con las expulsiones, pero ha acabado muy bien. Ha rendido bien con Bodiger a su lado, pero no creo que dependa de otro para rendir, sino de la confianza, del momento y de sentirse cómodo sobre el campo. Ha tenido un año complicado siendo suplente y me alegra muchísimo que haya terminado así porque es un diez como persona», afirmó el técnico catalán ante los medios del oficiales club.

El futbolista descansa ahora en sus vacaciones y aún no está cerrada su continuidad en el club cartagenero, pero todo apunta a que el africano renovará por una temporada más para confirmar su crecimiento durante la ya finalizada campaña con un rol que aún es desconocido. Con Sergio Tejera como acompañante y con la salida casi segura de Yann Bodiger, Richard Boateng puede dar continuidad a la idea de juego de Luis Carrión en la sala de máquinas y dar un salto definitivo a la titularidad del FC Cartagena.