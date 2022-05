Después del tremendo sufrimiento vivido en segunda ronda ante Albert Ramos-Viñolas, Carlos Alcaraz volvió a ser Carlos Alcaraz en dieciseisavos de final. Y si hoy muestra la misma versión que ante Sebastian Korda en un duelo inédito frente al ruso de origen armenio Karin Khachanov, número 25 del mundo y de 26 años de edad, alcanzará por segunda vez en su carrera deportiva los cuartos de final de un Grand Slam.

El tirón del murciano en Roland Garros -su partido nocturno ante el estadounidense llenó las gradas de la pista central- es mayúsculo. Por eso, la organización ha programado el duelo de hoy otra vez en horario nocturno, no antes de las nueve menos cuarto, y se podrá seguir por Eurosport. Y es que la popularidad entre el público del joven tenista de El Palmar es tal que acapara tantos focos como Novak Djokovic o Rafa Nadal.

Alcaraz, que no pierde desde la primera ronda de Montecarlo, buscará hoy la decimocuarta victoria consecutiva. Comenzó la racha en el Conde de Godó de Barcelona y la continuó en el Masters 1.000 de Madrid que también ganó. Hoy tendrá enfrente a un jugador que ha llegado a ser ‘top 10’ -ocupó el octavo puesto- y que ahora es el 25, pero que ha iniciado una recuperación. En este Roland Garros, de hecho, ha batido a un ‘top 10’ como el británico Cameron Norrie (6-2, 7-5, 5-7 y 6-4). Con anterioridad había superado al portugués Nuno Borges, que llegaba de la previa, y al boliviano Hugo Dellin. Por su parte, Alcaraz derrotó en primera ronda al argentino Juan Ignacio Londero y sufrió en segunda ante el español Albert Ramos, frente al que tuvo que levantar una bola de partido en el cuarto set y remontar tres juegos en contra en el quinto. Mucho más plácido fue su triunfo en dieciseisavos de final frente a Sebastian Korda, el único tenista que le ha ganado este año en tierra batida.

Khachanov tiene en su palmarés el Masters 1.000 de París, donde derrotó en la final a Novak Djokovic, aunque para ello hay que remontarse a 2018, su mejor temporada, en la que también ganó en pista rápida en Moscú y Marsella. No es un especialista en tierra batida y destaca, especialmente, en los torneos indoor. En dos ocasiones ha jugador cuartos de final de un Gran Slam, en Roland Garros y Wimbledon, donde este año ha anunciado que no participará por discrepancias con la organización. Pero el pupilo de Pepo Clavet, que entrenó a Feliciano López, parece haberse reencontrado en la capital francesa. Este año lo inició siendo finalista en el ATP 250 de Adelaida. En el Abierto de Australia cayó en tercera ronda frente a Rafa Nadal, y en cuatro de los cinco Masters 1.000 disputados hasta el momento, ha caído en el partido de su debut. Solo en Madrid llego a octavos de final, donde sucumbió ante Sterfanos Tsitsipas. Después, en Belgrado, donde reapareció Djokovic, cayó ante el serbio en semifinales. Antes de Roland Garros disputó el torneo de Lyon, donde sucumbió en segunda ronda frente a Alex Molcan.

Aunque Alcaraz no se ha enfrentado a Khachanov, sí es un jugador que conoce bien por los enfrentamientos con su amigos y compañero de entrenamientos Pablo Carreño. «He entrenado con él solo una vez, pero he visto algunos partidos suyos juegos y sé que será difícil. Pero me gustan los desafíos contra oponentes duros», declaró Alcaraza tras su partido de tercera ronda.

Rafa Nadal, a un paso del duelo con Novak Djokovic

Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic están a un paso del duelo que se anuncia como estelar en esta edición de Roland Garros. Para ellos, el trece veces campeón tendrá que ganar hoy al canadiense Felix Auger-Aliassime, que por unos días no contará con el asesoramiento de Toni Nadal por enfrentarse a su sobrino. Por su parte, Djokovic jugará también hoy contra el argentino Diego Schwartzman.