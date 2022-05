El UCAM quiere duplicar su historia

Hay ocasiones en que la historia se repite, que sientes que esa situación ya la has vivido antes. Así es cómo lo perciben los aficionados del UCAM Murcia CB esta última semana cuando empiezan a hacer cuentas para comprobar si el conjunto murciano está más cerca o más lejos de poder disputar el que sería el segundo play off de la ACB de su historia. Y es que las cuentas son claras, el equipo universitario depende de sí mismo para cerrar la que puede ser su mejor temporada en la Liga Endesa. Si logra la victoria en las tres últimas jornadas conseguirá el mismo objetivo que logró en 2016. Algo que ya hizo ese mismo año.

El magnífico sprint final de ese curso permitió al UCAM conquistar la séptima plaza después de que la victoria frente al Joventut en la penúltima jornada le dejara en bandeja el billete a las eliminatorias. Y eso es lo que tratará de buscar de nuevo este domingo (12.30 horas, Movistar +) ante el mismo rival, ya que todo pasa por vencer los dos partidos que le restan en el Palacio de los Deportes a los de Sito Alonso. «Recuerdo esa jugada como una de las canastas más importantes de mi carrera también, por el momento en el que llegaba. Recuerdo el tiempo muerto, cuando le tocaba sacar a Facu (Campazzo) y esa bola tenía que llegar a mí. La busqué con el alma, con el corazón, y me fui para dentro sin pensar mucho, porque son momentos en los que no se piensa mucho. Me siento muy orgulloso de haber metido esa canasta que prácticamente certificó el pase al play off», recordaba Carlos Cabezas, exjugador del UCAM Murcia, en un vídeo que publicó el club en sus canales oficiales. La canasta del base malagueño otorgaba un importante triunfo por 80-78 ante el Joventut, que terminó rematando el UCAM con una nueva victoria en Fuelanbrada siete días más tarde antes de medirse al Real Madrid en las eliminatorias por el título.

Esa fue la penúltima vez que el equipo murciano venció a la Penya en el Palacio de los Deportes, ya que una temporada más tarde llegó el que hasta ahora es el último triunfo ante el conjunto de Badalona en Murcia. El calendario del curso 2016-2017 se abrió con el mismo encuentro que cerró el año regular, y el UCAM regresaba a casa con un nuevo proyecto. En él ya no estaba Carlos Cabezas, pero se mantuvieron piezas importantes como el argentino Facundo Campazzo. En su segunda temporada cedido por el Real Madrid, el base tomó más peso en el juego universitario y fue palpable desde el primer momento. Y es que otra canasta ganadora del UCAM Murcia en el último segundo de partido sirvió para tomar el relevo de la de Carlos Cabezas y dar así al equipo universitario el primer triunfo de esa temporada (67-65).

Una victoria que, hasta la fecha, es la última del equipo murciano frente al Joventut en el Palacio de los Deportes. Por lo que deberá cambiar esta estadística este mismo domingo si no quiere complicarse sus opciones de pelear por el play off después de mantenerse durante el grueso de la temporada entre los ocho primeros clasificados.

No será una tarea fácil, puesto que el cuadro que dirige Carlos Durán, pese a que ya tiene certificada su presencia en las eliminatorias, está inmerso en la lucha por lograr la posición más alta posible en la clasificación, que podría marcar un camino u otro totalmente diferente en las eliminatorias, y se agarrará a las tres victorias consecutivas que acumula en la capital del Segura. Mientras tanto el UCAM Murcia buscará duplicar su historia. Buscará a su nuevo Cabezas, a su nuevo Campazzo.