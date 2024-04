Sosiéguense. Hay proyecto de ciudad

Ha sido presentar los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Murcia para 2024 y salir la oposición, y sus satélites, en tromba, como si no hubiera un mañana. Que si no hay dinero para inversiones, que si estamos en bancarrota, que si no hemos incluido no sé qué proyecto...

Estén tranquilos. Acabamos de empezar. El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobará este jueves los Presupuestos de 2024, los segundos que aprobamos en solo seis meses, y lo hará como siempre ha hecho el Partido Popular, por responsabilidad. Algo a lo que, por desgracia, se habían desacostumbrado los murcianos en los caóticos años de la nefasta gestión socialista.

Aunque les pese a los partidos de la oposición, estos son unos presupuestos que por primera vez van a superar los 500 millones de euros, con más ingresos que gastos, y que devuelven al Consistorio a la senda del equilibrio presupuestario.

Son estos unos presupuestos, que, en contra de lo que dicen, retienen las partidas necesarias para poner en marcha cada uno de los proyectos por los que nos eligieron los murcianos, y que construyen los pilares de nuestro proyecto de ciudad.

Unos presupuestos de 2024 con inversiones reales y realistas, con el dinero suficiente para poner en marcha este proyecto de ciudad asentado sobre pilares como el patrimonio histórico, la huerta, la marca Murcia, el río Segura y la reactivación de lo que en su día denominamos ‘proyectos dormidos’.

En este sentido, volvemos a apostar por el río Segura, con 2,5 millones para el Parque Metropolitano Oeste de Barriomar. Retomamos nuestros proyectos de recuperación de la huerta, con actuaciones como la Senda Verde del Riacho de la Morda y el Meandro del Vivillo. Impulsamos las Fortalezas del Rey Lobo, que recibe otro millón de euros para seguir dando pasos en este parque arqueológico del Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres.

Pero también apostamos por esos nuevos proyectos que anunció el alcalde Ballesta, uno al mes, mientras otros se dedicaban a destruir la ciudad. ‘Murcia desde el Corazón’, con actuaciones para rehabilitar las plazas emblemáticas; ‘Murcia Recupera’, con más de 10 millones de euros para dotar a las juntas municipales de mayores recursos para resolver los problemas cotidianos y urgentes de los vecinos; o ‘Murcia Crece’, que avanza en el acceso a la vivienda de los murcianos, sobre todo de los más jóvenes.

También retomamos otros proyectos que habían quedado aparcados por el anterior equipo de Gobierno sólo porque llevaban la marca del alcalde Ballesta, como la Vía Verde de la Cordillera Sur, la Cárcel Vieja y el Yacimiento de San Esteban. Sin olvidar el compromiso con la seguridad ciudadana, con la incorporación de nuevos efectivos para la Policía local y los bomberos, la educación, el bienestar social, la cultura, el deporte…

Y esto por citar sólo algunos de esos compromisos que firmamos con los murcianos para volver a presentarnos a las elecciones municipales. Quedan todavía más de tres años para acabar el mandato. Acabamos de empezar, o mejor dicho, retomar la situación.

Por favor, sosiéguense. Cumpliremos con lo que nos han encomendado.

