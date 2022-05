No le valió de nada el triunfo del Lorca Deportiva en casa de Los Garres (1-3), pues debía esperar un tropiezo de La Unión para alcanzar los puestos de play off de ascenso, y los costeros no fallaron.

Aun así, el conjunto lorquino sí hizo los deberes, venciendo con comodidad gracias a los goles de Perico, Encada y Ripoll. Los Garres recortaron distancias en el último minuto gracias a un tanto de penalti de J. Fernández.