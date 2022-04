Webb se le resiste al UCAM

El UCAM Murcia CB ya tiene atados hasta 2024 a Jordan Davis y Augusto César Lima, mientras que también tiene asegurado el concurso de Thad McFadden y Nemanja Radovic para la próxima temporada. A ellos se le puede unir el base Tomás Bellas, quien quedará renovado automáticamente si el club, que está en predisposición de ello, ejecuta una cláusula en su contrato.

Sin embargo, hay un sexto jugador que se le está resistiendo a los universitarios, que tienen la mirada puesta en regresar a competición europea el curso que viene. Es el ala pívot James Webb III. Según desveló ayer Alejandro Gómez, director general, en la rueda de prensa para presentar la prolongación de contrato de Lima, el estadounidense tiene desde hace un mes y media sobre la mesa una oferta para renovar, pero tanto sus agentes, de la agencia Fair Play, que dirige en España David Carro, como el jugador han desestimado la misma.

«A Webb se le ofreció la renovación hace mes y medio y no la ha aceptado la oferta. Hemos quedado en hablar al final de la temporada. En cualquier caso, tenemos el derecho de tanteo. El club le ha hecho una oferta muy buena y sus agentes y él consideraron que no era el momento de aceptarla. Ya no volveremos a hablar hasta final de temporada», aseguró el madrileño, quien en cualquier caso no tira la toalla y considera aún posible la continuidad de un jugador que está promediando 11,4 puntos y 5,8 rebotes. Pero la principal dificultad del club es que Webb será este verano una pieza codiciada, incluso para equipos de Euroliga, con los que no podrá competir ni por presupuesto ni por proyecto deportivo.

La otra piedra angular del futuro es el entrenador, Sito Alonso. Alejandro Gómez fue claro al respecto: «Tengo claro cien por cien que la prioridad es que Sito esté con nosotros la próxima temporada. Que nos pongamos de acuerdo o no, dependerá de las diferencias económicas. Pero no nos planteamos la próxima campaña sin Sito. Luego hay que ver la situación de mercado y, sobre todo, de lo que no nos gusta hablar, que son las perras», aclaró el director general.

En cualquier caso, como ya ha hecho en las últimas campañas el UCAM Murcia, se está moviendo rápido en el mercado. No ocultó Gómez que «se está mirando el mercado y analizando jugadores para la temporada que viene. Hay negociaciones abiertas porque no puedes esperarte al verano como en otras ocasiones, ya que ha cambiado la circulación de jugadores».

La continuidad de Sadiel

Otro asunto que abordó Alejandro Gómez fue la polémica suscitada en torno a Sadiel Rojas tras el encuentro ante el Gran Canaria. Aunque el ejecutivo dijo «lo mejor es callares», después se explayó. «Que nos falten al respeto o digan cosas de Sadiel tenemos que pensar por qué es y es porque molestamos y jugamos bien al baloncesto. Hay gente a la que le siente mal eso y es más fácil hacer ruido con una figura como Sadiel Rojas», expresó Gómez, quien añadió sobre el futuro del capitán que «no sé si él quiere irse o le vendrá bien hacerlo, pero nosotros estamos encantados con él. Ha habido veces en las que todos dudamos (de la idoneidad de su continuidad en el equipo) cuando empiezan a meterse con nosotros y ves la avalancha de comentarios. Pero se han disipado parte de las dudas. En mi caso tengo más ganas de que esté en la liga».