Sadiel Rojas: "No sé explicar cómo me siento, tengo la piel de gallina"

Sadiel Rojas, capitán del UCAM Murcia CB, llegó ayer a Granada con el resto de la expedición universitario unas horas antes de que dieran comienzo los primeros cuartos de final ayer en el pabellón nazarí. El jugador dominicano, quien afronta su octava temporada en el club murciano, aseguró que no podía «explicar en español» cómo se sentía al estar en una cita histórica con el UCAM Murcia.

«No sé explicar en español cómo me siento, pero tengo la piel de gallina. El partido luego es otra osa, pero aquí hemos venido a entrenar con todos mis compañeros, están mi mujer y mi hija... no sé como explicarlo en español», repetía ayer Sadiel Rojas entre risas y emoción a los medios de comunicación. El UCAM Murcia afrontará esta tarde su cuarto partido en los últimos cincuenta días debido a los aplazamientos por covid-19 que ha tenido que afrontar en el último mes y medio, pero su capitán confía en poder dar la cara ante el Valencia Basket.

«Es verdad que no hemos tenido mucho ritmo de partidos por los aplazamientos, pero da igual. Estamos en la Copa y estamos aquí para luchar. La gente que ha venido de Murcia está aquí para apoyar y disfrutar con el equipo», aseveró el alero.

Además, el jugador universitario también se acordó del entrenador Sito Alonso, y espera que pueda estar hoy también en Granada. «Quiero mandar un mensaje de ánimo a Sito Alonso, porque ha trabajado con el equipo los últimos tres años y se merece estar aquí», aseveró.

El capitán del UCAM, desde su llegada en el verano de 2014, ha estado presente en los éxitos más recientes del equipo murciano, aseguró que, pese a los contratiempos, van « a pelear con todo lo que tengamos» para tratar de alcanzar otra gesta. Y es que, de pasar a las semifinales, el club murciano igualaría su mejor clasificación en una Copa del Rey, tras la edición que se celebró en Murcia en 1996 cuando se eliminó en cuartos de final al Unicaja.

Lucas Pérez: "El objetivo es que Sito Alonso puedo dirigir el equipo"

Lucas Pérez, técnico ayudante del staff técnico del UCAM Murcia CB, atendió ayer a los medios de comunicación antes de que el equipo universitario partiera para Granada. El técnico cartagenero reconoció que la presencia de Sito Alonso en el pabellón andaluz será una incógnita hasta última hora, después de que la semana pasada se detectase su positivo por coronavirus, aunque todos se agarrarán hasta la última esperanza de que el entrenador madrileño pueda dirigir esta tarde al UCAMMurcia frente al Valencia Basket (18.30 horas, #Vamos). De hecho, el madrileño no viajó ayer con la expedición, que llegó sobre las cuatro y media de la tarde al Hotel Abades de Granada, donde le esperaba un grupo de aficionados.

«Bueno, aunque yo sea la persona que está aquí atendiendo a los medios, la última esperanza es que Sito Alonso pueda estar allí dirigiendo al equipo. Se ha conectado durante toda la semana vía telemática a los entrenamientos y lo vamos a llevar de la mejor forma posible si no está. Pero nuestra prioridad es que esté y pueda dirigir el partido», explicaba ayer el técnico del barrio de Los Dolores y añadió que «el objetivo es que pueda llegar, y todo lo que no sea eso lo trabajaremos con toda la naturalidad del mundo a partir de conocer la decisión definitiva».

El conjunto universitario se enfrentará a una situación adversa de nuevo, debido al coronavirus, aunque es especialista en sacar el máximo partido en este tipo de circunstancias. «Creo que somos un grupo que, de cabeza y ‘coco’, estamos muy unidos durante todo el año, tanto en las buenas como en las malas. Vamos a ir a Granada a intentar hacer nuestro mejor baloncesto en todos los aspectos posibles, pero nuestra actitud va a ser innegociable», explicaba ayer Lucas Pérez antes de poner rumbo a la ciudad andaluza. Del Valencia Basket, claro favorito en el choque frente a los universitarios, resaltó que «ha ganado ocho de sus diez últimos partidos entre la Liga y la competición europea y ha logrado la victoria incluso en la cancha del Madrid».

Jaime Pradilla: "El UCAM Murcia es un equipo incómodo"

El ala pívot del Valencia Basket Jaime Pradilla aseguró que afrontan la Copa del Rey con la idea de competir, pero sobre todo de poder conquistar el título que se disputa en Granada y cuya búsqueda iniciarán con un duelo ante el UCAM Murcia.

Del rival dijo que «es un equipo muy incómodo. Mete muchas manos, juega muy físico, tiene talento en ataque y también mucha verticalidad y tenemos que frenarla. En ataque tenemos que ser duros y tener mucha cabeza porque ellos hacen muchas trampas defensivas», advirtió. Para Pradilla, esta será su segunda Copa tras estrenarse en la pasada edición del torneo, que se vivió sin público por las restricciones sanitarias. «Es algo diferente para mí porque la primera fue sin público», añadió. También admitió que su rol Pradilla admitió que su «rol» ha cambiado respecto a la pasada campaña, aunque no su «trabajo» e ilusión. También agradeció los recientes halagos de su técnico Joan Peñarroya, que alabó el inicio de temporada que ha protagonizado y sobre todo la continuidad que tiene para ser un joven de 21 años, pero sobre todo la confianza y lo que le enseña en el día a día.

El jugador internacional español achacó su mejoría entre otras cosas al trabajo físico que realizó este verano y que le ha permitido mejorar en aspectos que antes le lastraban. «Trabajé mucho mi físico y las piernas, es lo que más he mejorado y lo que me está permitiendo jugar al ‘cuatro’ o hacer cambios defensivos con exteriores. He dado un salto», señaló Pradilla, que dijo que el hecho de que los rivales le atacaran al poste fue uno de los aspectos que le lastró el curso pasado. «Es algo que el año pasado hablamos y lo hemos intentado mejorar, pero también es fundamental saber leer el momento de partido y saber hacer las faltas. Tengo que seguir mejorando», señaló. La plantilla del Valencia Basket, asimismo, viajó ayer al completo, con los doce jugadores que tiene Joan Peñarroya. Junto a los doce integrantes de la plantilla se ha desplazado también el canterano Millán Jiménez para cubrir posibles problemas físicos.