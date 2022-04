La escalada del Águilas, una amenaza para el Real Murcia

Si el Real Murcia se dedicase solo a mirar la clasificación, a priori, su partido frente al Águilas de este domingo (17.30 horas) parecería una oportunidad asequible para cerrar su billete hacia el play off de ascenso a Primera RFEF a falta de dos jornadas para finalizar el curso. Sin embargo, el conjunto grana se enfrenta en Nueva Condomina a otro encuentro ‘trampa’ a estas alturas del campeonato. Y es que el Águilas FC ha transcurrido la mayor parte de la temporada en un lugar que no le pertenecía en el grupo V de la Segunda RFEF. El conjunto costero, concebido en un primer momento para pelear por los primeros puestos de la tabla, ha logrado escapar de los puestos de descenso esta misma jornada con su empate frente al Hércules, y quiere continuar con su buena dinámica en las tres últimas fechas que restan en el calendario para dejar a un lado el sufrimiento de todos estos últimos meses.

La plantilla que dirige Jovan Stankovic, pese a los continuos contratiempos, ha conseguido despertar en el momento clave. Y no hay mejor prueba que su botín de los últimos tres encuentros. Las victorias frente a La Nucía y Eldense, sumado al empate frente al conjunto alicantino, le han permitido encadenar tres jornadas consecutivas sin perder que le han permitido tomar oxígeno después de demasiadas semanas sin poder hacerlo. Pero, sin lugar a dudas, lo que más valor le otorga a la reacción del Águilas es que la ha firmado ante tres equipos que están peleando por los primeros puestos. Lo que en un principio era el objetivo del club que preside Alfonso García.

Por esta razón, el Real Murcia también quiere evitar cualquier tipo de sufrimiento en estas tres últimas fechas del calendario. Por lo que se agarra a su afición y a su estadio para intentar buscar una victoria que, según se den el resto de resultados, le podría dejar matemáticamente con el billete hacia el play off que se disputará en Alicante a finales de mayo. El propio entrenador grana, Mario Simón, ha hecho un llamamiento en las redes sociales para que acudan los aficionados al estadio este domingo y desde el club también se ha llevado a cabo la iniciativa de que los abonados puedan retirar localidades a un precio de tres euros.

Una derrota frente al equipo costero provocaría una incertidumbre innecesaria para el Real Murcia en caso de que el Eldense se imponga al Toledo en su correspondiente partido, ya que la distancia con el séptimo puesto, que otorga el corte con el play off, se reduciría a tan solo dos puntos por seis por disputar, lo que retrasaría el billete hacia las eliminatorias. Pero, el mayor daño sería perder su actual situación en la pelea por una tercera plaza que actualmente se encuentra en poder del conjunto grana, al superar al Hércules por un punto, por lo que los cruces en las eliminatorias podrían darse en teoría ante rivales de mayor dificultad según los resultados finales en el resto de grupos de la categoría.

El escenario sería todo lo contrario si el Murcia vence en su encuentro frente al Águilas y el Eldense pincha, ya que los granas podrían celebrar ante sus aficionados el billete matemático. El Águilas, por su parte, se juega mantener la categoría en Nueva Condomina primero y, después, se enfrentará al Melilla y a un Calvo Sotelo Puertollano que la semana pasada ya certificó su descenso.

«Queremos luchar para estar lo más arriba posible»

El Real Murcia está cerca de poder cerrar su billete para el play off a Primer RFEF, pero es consciente de que tan solo eso no será suficiente a la hora de afrontar las eliminatorias y también buscará amarrar, al menos, el tercer puesto para afrontar los cruces. «Nosotros queremos quedar lo más arriba posible para luego en un hipotético play off salir beneficiados, y claramente vamos a luchar por ello», aseguró el central Manu Pedre en unas declaraciones que recoge el club grana y sobre el Águilas añadió que «sabemos que no va a ser nada fácil ya que ellos están en una dinámica buena ante equipos de arriba».