Carlos Alcaraz dona las zapatillas con las que ganó su primer Masters 1000 a una fundación contra el cáncer de Murcia

El tenista Carlos Alcaraz ha tenido un bonito gesto de solidaridad con su tierra a favor de una causa muy importante y sensible para la sociedad. El joven ha donado las zapatillas con las que ganó el Miami Open, su primer Masters 1000, a una fundación contra el cáncer de Murcia.

El médico personal de Alcaraz y traumatólogo del hospital Virgen de la Arrixaca, Juanjo López Martínez, ha entregado las zapatillas que vieron de cerca el mayor triunfo hasta la fecha del tenista murciano a su compañero de profesión y centro hospitalario, Vladimir Salazar, creador de la Fundación Never Surrender.

La ONG nació el pasado mes de marzo para ayudar a los pacientes oncológicos a través del deporte. La Fundación Never Surrender tiene como finalidad habilitar espacios para promover el ejercicio de fuerza entre pacientes oncológicos y así mejorar su tratamiento y diagnóstico.

En enero de 2021 el doctor Vladimir Salzar fue diagnosticado con un cáncer de colón con metástasis hepática y pulmonar. A partir de ahí las redes sociales se llenaron de mensajes de deportistas como Pau Gasol, Rafa Nadal o Cristiano Ronaldo, en los que le mandaban ánimos y fuerza, vídeos que llegaban por la vinculación de Salazar con el deporte, como ex futbolista profesional y médico de equipos como ElPozo Murcia FS.

Durante este año, Salzar ha combinado un riguroso tratamiento médico con una cuidada actividad deportiva basada en ejercicios de fuerza, lo que ha mejorado su tratamiento y su calidad de vida durante todo el proceso. “Las evidencias científicas muestran que el deporte de fuerza mejora la tolerancia a la quimioterapia, disminuye la pérdida de masa ósea y la disnea y ayuda a elevar el estado anímico del paciente, evitando episodios de depresión y ansiedad. Todo esto mejora el modo de enfrentar la enfermedad y el pronóstico médico”, ha asegurado.

Con la creación de la Fundación Never Surrender, su objetivo es poder ofrecer espacios con instructores formados y especializados donde los enfermos puedan efectuar deporte en todos los rincones de la Región. “Hay que ser realistas, un paciente oncológico de Pliego no va a venir a Murcia para hacer deporte, por eso es importante poder ofrecer estos espacios en todos los municipios de la Región. Después, no descartamos ampliar nuestra actividad al resto de España, pero nuestra prioridad es trabajar para que en nuestra Región no quede un rincón sin este servicio”, mantiene Salzar. Algo que quiere conseguir gracias a la construcción de centros pero también con convenios con instalaciones que ya existen y que quieran dedicar parte de sus recursos a este fin.