El UCAM saca una nueva versión

Para disputar el play off de la Liga Endesa al término del curso, el UCAM Murcia CB va a tener que ser capaz de superar muchos escenarios diferentes. Ayer fue uno de ellos (84-93). Si en anteriores encuentros Sito Alonso hablaba de la importancia de sacar adelante los partidos en los que su equipo no está acertado de cara al aro, frente al Coosur Betis encontró un nuevo contexto que su plantilla supo solventar hasta conseguir la victoria. El UCAM no falló en casa del colista, sumó su decimocuarta victoria del curso y sigue defendiendo con uñas y dientes su octavo puesto en la clasificación de la ACB. Pero el triunfo de ayer no fue un mero trámite, todo lo contrario.

Desde el trabajo defensivo y la madurez, el equipo de Sito Alonso supo darle la vuelta a un encuentro que se puso feo desde bien pronto. El Coosur Betis fue mucho mejor en un arranque de partido en el que al conjunto murciano le costó coger el tono. Pero el técnico madrileño planteó un partido largo. Apostó por Cate en la primera mitad y protegió a Augusto Lima para acabar marcando las diferencias tras el paso por los vestuarios. El UCAM fue algo menos eficaz de lo habitual en su juego, pero sí fue eficiente. De hecho, su acierto desde el tiro libre (71%), con un porcentaje más elevado de su media en algunos tramos del partido, fue otra de las claves para darle la vuelta al marcador frente al conjunto verdiblanco. El base Isaiah Taylor, con 20 puntos, y James Webb, vital desde el triple y en el resto de aspectos en el juego, fueron los referentes en la anotación para un conjunto murciano en el que también fueron claves jugadores como Czerapowicz, Rojas o el propio Augusto Lima desde la defensa. La dupla Evans-Wiley y Pasecniks, en la segunda parte, fueron los problemas para el conjunto universitario en Sevilla hasta poder conseguir su objetivo. Las defensas se impusieron en los primeros minutos del partido, pero el que peor parado salió fue un UCAM al que le costó entrar en ataque. Necesitó el equipo universitario tres minutos y medio para anotar la primera canasta con un triple convertido por Davis y posteriormente con otro lanzamiento exterior de Webb (9-6). Sito Alonso intentó cambiar el guion con las rotaciones, al entrar Cate y Czerapowicz, y fue entonces cuando Taylor empezó a entrar en juego. Sin embargo, dos malas defensas a Pasecniks, y una pérdida, provocaron que Evans sentenciase el parcial a la contra frenándose en el triple (17-10). El técnico universitario se vio obligado a solicitar el primer tiempo muerto, pero el UCAM no ofreció síntomas de mejoría. Wiley, bajo el aro, elevó la renta hasta los 11 puntos de distancia (21-10) y la situación empezó a ser preocupante con otra canasta de Brown. Aunque eso sirvió para conseguir una leve reacción con los tiros libres de Czerapowiz y un triple de McFadden (23-16). Poco duró, ya que Wiley consiguió ampliar la renta hasta que el alero volvió a anotar desde el triple para cerrar el cuarto (27-19). Cinco puntos consecutivos de Radovic en su entrada al partido, permitieron al UCAM rebajar la distancia a seis (30-24). Comenzó entonces el equipo de Sito Alonso a cogerle el punto a la defensa del equipo verdiblanco, pero un tiempo muerto de Casimiro no sentó bien al equipo murciano y cortó su buen momento ante un Betis que logró mantener la ventaja, a pesar del empeño de Tomás Bellas (39-35). El UCAM seguía sufriendo en el juego interior y Sito Alonso pidió en el tiempo muerto a Cate que defendiera más arriba a Pasecniks, aunque el partido se complicó todavía más con la cuarta falta en el partido de Tomás Bellas y la tercera del pívot. El propio Cate respondió en ataque después, y en el último minuto de la primera mitad, una nueva canasta de Czerapowicz y los tiros libres de Taylor permitieron llegar al descanso con un marcador apretado (46-43). El UCAM inició la segunda parte con su quinteto habitual, al regresar Augusto Lima por primera vez desde el primer cuarto. El equipo universitario debía aprovechar la presencia del brasileño, que no contaba con faltas en su casillero (50-48). Evans y Brown volvieron a dinamitar el partido a favor del conjunto sevillano con un parcial de 12-5 y el entrenador universitario tuvo que cortarlo con otro tiempo muerto cuando la distancia se fue a los diez puntos (58-48). Ahí fue cuando el UCAM sacó su nueva versión. Reaccionó con un rápido parcial de 0-5 y con un triple de Webb, junto a otra canasta de Davis (60-58), para qeu después otro triple de Webb permitió empatar (61-61). Taylor, Davis y Lima abrieron la primera brecha en el marcador a favor del UCAM y Rojas cerró el cuarto desde el tiro libre (64-71). El UCAM tenía que mantener esta línea en su juego durante diez minutos más para llevarse el partido, y esa fue la intención. Sin embargo, se tuvo que volver a poner el mono de trabajo después de anotar tan solo una canasta en los tres primeros minutos y medio (69-73). Pasecniks, con 21 puntos en su casillero, creó problemas y llevó el partido a un apretado 71-73 que tuvo que ajustar Sito Alonso con un tiempo muerto. A partir de ahí, el UCAM solventó sus problemas ofensivos con McFadden y Taylor para coger carrerilla en la fase decisiva del partido. El Coosur Betis intentó llevar el partido a un intercambio de canastas peligroso (79-87), pero Lima respondió bien y el equipo murciano supo gestionar el tramo final para amarrar la victoria (84-93). «Es un triunfo de madurez», dice Sito Alonso tras el encuentro El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, aseguró ayer, tras vencer en la cancha del Coosur Betis por 84-93 que «es un triunfo de madurez» al no perderle «la cara al partido en los momentos malos». «Los que salieron del banco ayudaron mucho en defensa y luego remataron los que no comenzaron bien», dijo el técnico del conjunto murciano tras un partido y un resultado que consolida al equipo en la octava posición de la clasificación. Al respecto, Sito Alonso apuntó que quieren «jugar el mismo año la Copa y los playoff» y que entre todos deben «apoyar todavía más al equipo» porque es «bonito jugar lo que queda para que nadie» les quite esa posibilidad. «Hay que ver esta nueva situación con positivismo», destacó el técnico madrileño. El equipo murciano se enfrentará a un rival directo en la lucha por los ocho primeros puestos el próximo domingo en el Palacio al recibir la visita del Gran Canaria (12.30 horas).