El arbitraje alarma a Mario Simón: "Pido más respeto para el Murcia"

El Real Murcia tiene un partido clave por el liderato ante La Nucía (17.00, La 7) el próximo domingo. Mario Simón, técnico del equipo grana, sabe la importancia que tiene el duelo ante el líder. Una victoria sería providencial para recortar distancias y afrontar lo poco que queda de liga con la expectativas por todo lo alto.

Mario Simón lleva desde el partido anterior ante El Ejido quejándose del arbitraje recibido durante toda la temporada. Lo hizo en sus redes sociales, donde pidió más respeto para el club, y también lo hizo ayer en la rueda de prensa previa al encuentro ante el líder. Aunque eso sí, fue más cauteloso con el club que por su cuenta. «No creo que haya nada en contra del Real Murcia, pero sí que ha habido cosas graves. Intento ser coherente con mis opiniones y creo que nos han beneficiado y perjudicado. Pero sí que es verdad que no hemos tenido ningún penalti, fueras de juego en los que nos anulan goles en acciones muy claras. Se nos tiene que escuchar porque son puntos que se nos han ido. No hay que justificar la situación deportiva, pero necesitamos el respeto de los árbitros, siendo objetivo. Ahí están las imágenes», afirmaba. «Hay una situación que me parece extraña. Que un árbitro de Benidorm pite al Murcia el domingo, estando el Hércules y La Nucía, pues no es lo más lógico por parte del comité, aunque creo en la integridad de todo el mundo», añadía sobre el arbitraje.

No ha ayudado la climatología a preparar el choque ante La Nucía, aunque Simón cree que llegan en buen estado. «Estamos enfocados desde el lunes en el partido. Los chicos han hecho un buen trabajo a pesar de los problemas que ha ocasionado el clima, pero estamos contentos», declaraba.

El Real Murcia afronta este partido sin Miguel Serna, que aún tiene que cumplir el partido de sanción que le resta. Los demás, salvo problemas musculares de última hora, estarán todos disponibles. Incluso Ismael Athuman, que se ha caído de la convocatoria en las últimas dos jornadas, pero puede que entre ya en esta. Respecto a la polémica decisión de dejarle fuera, Simón ha sido claro a la hora de referirse a su situación. «Ismael, cuando ha estado a su mejor nivel, ha sido importante. En las últimas semanas no ha estado en el once porque tiene algo que mejorar y cambiar. Desde aquí tengo que decir que no tengo ningún problema personal con él, aquí estamos para exigir y buscar lo mejor para el equipo, igual que hago con los compañeros», explicaba. «Es raro que durante la semana un entrenador no discuta con los futbolistas, pero eso no tiene que trascender a lo personal. Por mi forma de trabajar, es raro que no apriete y surja alguna discusión, pero siempre buscando el crecimiento personal de ellos para lograr los objetivos colectivos», justificaba.

Sobre el nivel que está ofreciendo Pablo Ganet, Simón no se preocupa y sabe de la importancia del ecuatoguineano. «No me preocupa nada de Ganet. Sabemos lo que nos puede aportar. Ha tenido partidos muy buenos y otros que le ha costado un poco más. Estamos en la línea que queremos con él, no tengo ninguna preocupación», respondía.

En los costados, está rotando más de lo habitual por las bandas Mario Simón. Solamente Santi Jara parece intocable en el esquema, por lo que el puesto que queda es para Dani García, Juan Fernández o Pablo Haro, que vuelve tras sanción. «Puede entrar cualquiera entre los tres. Están en un buen momento», decía. Zeidane, que también ocupa la posición de extremo, parece que esperará sus oportunidades desde el banquillo, ya que a Simón le gusta su faceta de revulsivo. «Zeidane tiene un puntillo que revoluciona los partidos. Muchas veces no es lo mismo un jugador que inicia el partido, que el que entra en el 50-60. Estamos contentos de que cada vez que el chico entra, nos suma., alababa.

Tuvo buenas palabras para César Ferrando, entrenador de La Nucía. «Me une una buena amistad con él. Es un entrenador que ha estado en el Atlético de Madrid y que le saca mucho rendimiento a sus equipos. Ha hecho un equipo muy sólido, solo han encajado 13 goles. Va a ser difícil batirlos porque tienen un bloque muy sólido».

Quiso cerrar la previa del encuentro con un mensaje de calma pase lo que pase en el partido. «Quedan muchos puntos y van a pasar muchas cosas. Podemos recortar puntos al mejor equipo del grupo y tenemos que tener ilusión. Nos lo tenemos que tomar como un partido importante, pero no es trascendental», finalizaba.

El Finlandia-Islandia de hoy siembra dudas sobre el césped

El estado del césped de Nueva Condomina preocupa y mucho en el seno del Real Murcia. Las lluvias de las últimas semanas han complicado la mejora del terreno de juego que se venía produciendo en los últimos meses. A eso hay que sumarle el Finlandia-Islandia que se juega hoy (17.00) en el estadio grana.

Mario Simón no se mostraba muy seguro respecto a si el césped podrá recuperarse a tiempo, tanto por las lluvias como del amistoso internacional. «El campo está bien, pero depende de las lluvias y de cómo esté nos vamos a encontrar un escenario u otro. A mí me han asegurado que después del partido del sábado se van a poner a trabajar para que esté en perfectas condiciones», expresaba el entrenador del Real Murcia.

Estaba mejorando el estado del terreno de juego, pero el sprint que sufrirá ahora el césped durante las próximas semanas, preocupa a los responsables del mantenimiento. Y es que, en un intervalo de 27 días, la hierba de Nueva Condomina tendrá que soportar la carga de cinco encuentros y dos conciertos.