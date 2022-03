Al Real Murcia le falla la pizarra

Los goles en acciones a balón parado cada vez tienen más transcendencia en el resultado de los partidos. Hay entrenadores que se han convertido en verdaderos estudiosos de este tipo de jugadas y equipos que rentabilizan al máximo la estrategia. Pues en esa lista no aparecería por ningún sitio el Real Murcia, un conjunto al que en esta temporada 2021-2022 le falla y mucho la pizarra.

Pese a la ausencia de jugadores que marquen diferencias en ataque y a las dificultades para generar ocasiones de gol, el Real Murcia no ha sabido agarrarse a las acciones a balón parado para intentar corregir sus déficit en el juego. De hecho, el equipo grana, analizando cada uno de sus encuentros, pasa completamente de la estrategia. Se ve en el campo y queda reflejado en las estadísticas. De los 28 goles anotados por los de Mario Simón en las 26 jornadas ligueras disputadas, solo cuatro de ellos han llegado en faltas o córner.

Sin anotar un tanto de lanzamiento directo en lo que va de curso, los aficionados granas solo han podido celebrar dos goles tras el saque de una falta. Para recordar el primero hay que irse a la jornada 1 de la liga. Allá por el 5 de septiembre de 2021, Alberto González aprovechaba un lanzamiento lateral de Julio García para poner en el minuto el 44 el 2-1 en el marcador. Pero no lo hizo el Real Murcia ni en el primer remate ni en el segundo. Porque el cabezazo inicial del gijonés era escupido por el larguero y el segundo intento se lo sacaba el meta Jonatan Abuin a Iván Casado. Fue a la tercera cuando el propio Alberto González conseguía que subiese el gol al marcador de un partido que acabaría con victoria grana por 3-2.

Los dos centrales murcianistas parecían avisar de la importancia que iban a tener en las acciones a balón parado, sin embargo, el aviso quedó simplemente en nada. Sin tantos de estrategia en los choques frente al Recreativo Granada, Intercity y Mar Menor, el Real Murcia volvió a probar la ventaja que te puede dar una pizarra bien trabajada.

Así se comprobó en el encuentro de la jornada cinco ante el Alzira. En un partido en el que el 0-0 parecía que no se iba a mover del marcador, un córner dio vida a los granas. El saque lanzado por Dani García fue rematado por Athuman en el minuto 82. Lo que no había sido posible en todo el choque, en un pispás se convertía en tres puntos para los murcianistas.

Pero o Mario Simón no entendió nada o los jugadores miran para otra parte cuando toca trabajar la estrategia en los entrenamientos. Y es que esos dos goles a balón parado fueron los únicos logrados por el Real Murcia en toda la primera vuelta. Ni en el peor bache grana, cuando no había ni juego ni identidad, las faltas, en algunos partidos numerosas por la velocidad en las bandas, y los córner no fueron un recurso para maquillar la falta de conexión en ataque.

Tuvo que volver a enfrentarse el Real Murcia al Marchamalo -23 de enero, inicio de la segunda vuelta- para que otra acción de estrategia diese sus frutos, evitando la derrota y permitiendo salvar un punto. Fue en el minuto 65 cuando una falta botada por Julio Gracia era rematada a puerta por Boris. Sin embargo, el gol no fue para el costamarfileño. Andrés Carrasco se cruzó en el camino del balón, tocándolo lo suficiente para que el tanto subiese a su casillero particular.

Desde el córner se abrió la victoria ante el Mar Menor de la jornada 21, aunque la acción tampoco dejó un remate limpio. El balón lanzado por Santi Jara desde la esquina cayó en las piernas de Athuman, cuyo chut llegó a un Pablo Haro que no falló ante el meta Facundo.

Si alguien pensaba que las cosas podían cambiar en la segunda vuelta y que en el vestuario del Real Murcia se habían dado cuenta de que la estrategia te pude sacar de más de un apuro, estaba completamente equivocado. Más de un mes después del triunfo frente a los de Javi Motos, los murcianistas, en pleno bache goleador, no han vuelto a aprovechar un córner y una falta. Tampoco ha cambiado nada la llegada de Santi Jara, con buena pierna para este tipo de lanzamientos.

Después de 26 jornadas, el Real Murcia de Mario Simón suspende en la pizarra. Solo cuatro goles en acciones a balón parado son insuficientes para un equipo que quiere ascender de categoría y que tiene pocos recursos en ataque para generar un gran número de ocasiones de gol.

Dos penaltis a favor, dos goles para los murcianistas

Dentro de los goles en acciones a balón parado también se podrían incluir los tantos desde el punto de penalti. Dos le han pitado al Real Murcia en toda la liga y dos han anotado los murcianistas, que tienen un 100% de acierto. La primera pena máxima a favor de los granas llegó en el campo de La Nucía. Andrés Carrasco aprovechaba la acción para marcar un gol que significaría el inicio de la remontada. En el 81 llegaba el 1-1 y en el 89 Dani García ponía un 1-2 que llevaba la locura en la grada ocupada por los aficionados desplazados de Murcia.

El segundo penalti llegó el 20 de febrero en el choque disputado en Alzira. Tras recibir la falta dentro del área, Juan Fernández se sintió con la moral suficiente para tirar la pena máxima, y el extremo, que está pasando totalmente desapercibido pese a los minutos que le ha regalado Mario Simón, no falló. En el minuto 85 batía a Unai Agirre y ponía el 2-2 definitivo, permitiendo sumar un punto en un mal partido para los visitantes y que en dos ocasiones se puso cuesta abajo.