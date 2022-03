Carlos Alcaraz da un baño a Bautista y avanza en Indian Wells

El murciano Carlos Alcaraz se aseguró el billete para los octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells tras derrotar a su compatriota y compañero de equipo en la Copa Davis, Roberto Bautista (6-2 y 6-0), en un encuentro, donde el de El Palmar no se arrugó y venció con total comodidad desplegando un increíble juego.

El murciano dominó en todo el primer set. Empezó llevándose el primer juego logrando un break. El siguiente se lo anotó de nuevo el murciano, salvando una bola que le hubiese dado la rotura de juego al valenciano. El tenista de El Palmar se llevó el último juego con otro break, anotándose el primer set 6-2, jugando totalmente cómodo y habiendo cometido solamente un error no forzado en los 8 primeros juegos.

El segundo set no cambió mucho con respecto al primero. Con un break, Carlos Alcaraz se llevó el primer juego. Bautista no pudo hacer nada con el juego del murciano que se metió el segundo juego en su bolsillo. Los tres siguientes juegos tuvieron el mismo dueño, Carlos Alcaraz que llegó al punto de partido con un 5-0, y no falló. El de El Palmar, con un juego impecable se llevó el segundo set (6-0), llevandose así el partido y avanzando a octavos de final, donde se podría medir al número uno del mundo, Daniil Medvédev, que ahora mismo está jugando su partido contra el francés Gaël Monfils.