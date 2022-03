Carlos Alcaraz encarrila el pase de España en su debut más deseado

Si hasta el momento el murciano es uno de los pocos que podía decir que ha salido victorioso de su debut en los cinco torneos de Grand Slam a los que ha acudido, en el día de ayer dio un paso más, sumando un gran triunfo en su primer partido con España en la Copa Davis.

Con una victoria ante el número uno de Rumanía Marius Copil por 6-4 y 6-3, Carlos Alcaraz disfrutaba de su deseado debut con España. Un triunfo que coloca al combinado nacional con dos a cero en el marcador en la jornada del viernes, a un solo punto de llevarse el duelo y clasificarse para la fase final del torneo, Y es que l triunfo del murciano se unió la victoria en el primer partido de Roberto Bautista, quien se impuso a Boitan en dos mangas.

Es muy difícil no pensar en Rafa Nadal al ver jugar a Alcaraz. Solo el pelo corto y el ser diestro diferencian al murciano del manacorí en sus inicios, antes de que siquiera pudiésemos soñar en que se convertiría el número uno que ha sido y es. Ese mismo sueño persigue Alcaraz, que de momento ya ha debutado como jugador de Davis con triunfo.

No tuvo nada que ver el inicio del encuentro con el del primero entre Bautista y Botian, con ambos jugadores manteniendo el saque y mostrando dos estilos bien distintos. Una derecha de Alcaraz y un saque a más de 200 km/h en el quinto juego iban encendiendo a un público que llenaba algo más las gradas del club de tenis de Puente Romano, con muchas ganas de ver al joven de 18 años.

Alcaraz movía a Copil con la derecha y con el revés, forzaba el iguales en el octavo juego, con ayuda de la cinta, de un smash y de una buena bola a los pies del rival, pero el gigantón de 31 años salvaba el 4-4. En su siguiente servicio no estaría tan afortunado y en algo más de 40 minutos Carlos Alcaraz se llevaba el break y el primer set. No tardaría tanto en lograrlo en la segunda manga. Un buen punto del murciano acababa con una bola cortada de revés a la red del rumano y un 3-1 que se hacía aún más insalvable tras un servicio sin apuros de Alcaraz.

Seis dobles faltas del rumano y por debajo del 50% en primeros saques del rumano evidenciaban aún más la distancia entre ambos.

‘Charlie’ Alcaraz volvía a levantar a la gente del asiento con un passing tras dejada del rumano en el sexto juego, en el que gozaba de varias pelotas de rotura. El murciano siguió limpiando las líneas de la pista para certificar su victoria con un nuevo break.

España ya mandaba en el marcador de la eliminatoria después de que Roberto Bautista se hubiese impuesto al rumano Gabi Adrian Boitan por un claro 6-3 y 6-1 en una hora y siete minutos, en un encuentro en el que el castellonense solo encontró oposición en la primera manga.

Hoy, en el dobles formado por Alejandro Davidovich y Pedro Martínez Portero, España puede cerrar una eliminatoria que por el momento transcurre sin problemas.

«No tengo palabras para decir lo que he sentido en la pista»





El murciano Carlos Alcaraz reconoció un sentimiento especial ayer después de debutar en la Copa Davis, con una victoria (6-4, 6-3) sobre Marius Copil, un escenario único al que confesó que supo responder sin que le pudiera la presión.

«No tengo palabras para decir lo que he sentido en pista. Es algo totalmente diferente a cualquier otro torneo, da igual que sea ‘Grand Slam’ o Masters 1.000. Sentir el calor de prácticamente todo el público es súper especial y algo que solo se vive en la Copa Davis», dijo el murciano, después de encarrilar la eliminatoria.

«Vivir una experiencia como la Copa Davis te ayuda a crecer, tanto como jugador como persona», afirmó, añadiendo que «cuando juegas cualquier otro torneo lo haces para ti, y cuando juegas Copa Davis lo haces para ti y para todo un país. Tiene esa pequeña presión de saber que estás representando a tu país, a tus compañeros, pero a la vez es una motivación porque sabes que tienes a todos detrás de ti animándote».

«Me he sorprendido a mí mismo porque al empezar el partido no he tenido más nervios de lo habitual, los he manejado bastante bien. Sí que es verdad que cerrar siempre cuesta y esta vez me ha costa un poquito más de la cuenta», terminó, después de cumplir uno de sus sueños y ayudar a que el equipo español esté cerca de las Finales.

Además, el capitán Sergi Bruguera valoró con gran nota el debut en la Davis del jugador de 18 años. «Estoy muy feliz por él porque debutar siempre es difícil y jugar en Copa Davis es siempre difícil también, sobre todo ante un jugador como Marius. Pero lo ha manejado muy bien, especialmente en los momentos claves», apuntó.