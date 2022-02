El centrocampista Zeidane Inoussa pide paso en los planes de Mario Simón

Ha disputado tan solo 38 minutos repartidos en dos encuentros con el Real Murcia, pero han sido suficientes para demostrar que puede aportar cosas distintas a las que contaba el conjunto grana en su plantilla. Zeidane Inoussa aterrizó el último día del mercado de invierno como un total desconocido y sin hacer apenas ruido se está convirtiendo en uno de los jugadores con más esperanzas puestas de cara al tramo final del calendario en el grupo V de la Segunda RFEF, donde el Real Murcia tiene objetivo pelear por el ascenso.

Los detalles ofrecidos por el joven futbolista sueco, de 19 años, en los encuentros frente al Mar Menor y Alzira han dejado claro que Mario Simón cuenta desde ahora con un perfil de jugador que antes no tenía. Y es que Inoussa no solo ha demostrado en esos dos ratos con el equipo grana que cuenta con una fina técnica y calidad para controlar el balón, sino que también sabe tomar decisiones con criterio en el juego. Además, a eso se la añade su esfuerzo e ímpetu a la hora de correr y defender cuando su equipo no tiene el balón. Cualidades que, si se mantienen en el tiempo, pueden provocar el cambio de rol como revulsivo del centrocampista en el conjunto murciano por otro mucho más protagonista.

Una de esas oportunidades podría llegar este mismo domingo, en la Nueva Condomina, frente al Yugo Socuéllamos (17.00 horas, Footters) después de que el joven futbolista tan solo disputase cuarenta y cinco minutos en el amistoso frente al Cieza el pasado miércoles. Un encuentro, en el que, con más minutos y partiendo de inicio, los aficionados granas pudieron contemplar a Inoussa como una opción factible para mejorar su ataque en las próximas jornadas. El centrocampista, ante el Cieza, de Preferente, cuajó una buena actuación en La Arboleja moviéndose por todas las zonas del campo e intentando filtrar balones para sus compañeros. De hecho, suyo fue el inicio del primer gol conseguido por Boris Kouassi en ese amistoso, al robar un balón que inició la jugada del tanto.

Ante el Alzira ya fue el primer cambio que introdujo Mario Simón, junto a Pablo Ganet, para intentar cambiar la tónica del encuentro, y el domingo, frente al Socuéllamos, podría ganar peso en los planes del técnico madrileño, a pesar de las distintas opciones con las que cuenta actualmente en la sala de máquinas. Cierto es que el entrenador grana no es partidario de grandes cambios, especialmente cuando los resultados se están dando. Sin embargo, partir o no con un jugador por detrás de Andrés Carrasco es lo que más ha cambiado en las últimas fechas según el rival y el paso de las jornadas o también podría partir desde la banda, como en sus dos participaciones oficiales con el Real Murcia hasta ahora.

Con el regreso de Pablo Ganet tras disputar la Copa de África con Guinea Ecuatorial y sin contar con lesionados ni sancionados actualmente, Mario Simón tiene a su disposición esta jornada a todas sus piezas en la sala de máquinas. El mismo Pablo Ganet podría regresar al mediocentro este domingo frente al Socuéllamos después de partir desde el banquillo frente al Mar Menor y Alzira, mientras que Armando, Athuman y Julio Gracia serían las otras opciones para acompañar a Ganet en caso de que regresase esta jornada al once frente al cuadro manchego.

"En los partidos hay que estar preparado para todo"

Héctor Martínez, otro de los fichajes de invierno del Real Murcia y que debutó el pasado domingo frente al Alzira, aseguró ayer ante los medios que «en los encuentros hay que estar preparado para todo, tanto si te pones por delante para sostener el marcador y tanto como si te pones por detrás para remontar la situación». Además, confía en hacer bueno el punto en Alzira ganando este domingo al Yugo. «el techo del equipo es el fin de semana siguiente, si queremos estar arriba hay que competir lo mejor posible para intentar sacar siempre los tres puntos como intentaremos hacer el domingo», dijo el central .