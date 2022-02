El ‘Plan B’ del Real Murcia sigue acumulando rodaje

El Real Murcia continúa acumulando ‘horas extras’ y ayer se enfrentó al Cieza, de Preferente, en un nuevo amistoso que se llevaron los granas por 1-3 con los goles de Boris Kouassi y Vicente Meca -por partida doble-. El conjunto que dirige Mario Simón disputó su segundo amistoso entre semana, tras medirse hace unos días al CSKA Moscú en Campoamor, y acumuló así más rodaje en jugadores que se incorporaron a la plantilla grana en los últimos días del mercado de invierno al dar descanso a la mayoría de integrantes del primer equipo para este encuentro.

Hace cerca de un mes que Héctor Martínez, Zeidane Inoussa o Royston Drenthe llegaron al Real Murcia para elevar la competitividad y los recursos de l plantel en la búsqueda del ascenso a Primera RFEF y lo cierto es que se empiezan a ver los avances. Sobre todo en el caso de un Inoussa que está pidiendo paso en los planes más recientes del entrenador Mario Simón.

El joven jugador sueco ya dejó buenos detalles que saltó al terreno de juego frente al Mar Menor y al Alzira. En especial, fue en el encuentro en tierras valencianas cuando se contempló los detalles técnicos y esfuerzo físico que pueden beneficiar al Real Murcia en un futuro no muy lejano. De hecho, anoche, en la inauguración del reformado estadio La Arboleja, volvió a dejar detalles a tener muy en cuenta para el técnico madrileño. Y es que el sueco fue protagonista en el centro del campo durante los cuarenta y cinco minutos que disputó frente al Cieza y suyo fue el robo de balón que acabó en el gol que abrió el marcador al rematar el balón a la red Boris Kouassi. Un Kouassi que, ante la baja de Andrés Carrasco por sanción en Alzira, fue de la partida el pasado domingo en el once inicial. Al igual que el central Héctor Martínez, quien también disputó ayer la primera mitad en Cieza. El equipo ciezano empató el encuentro con un brillante saque de esquina ejecutado por Pitu y rematado por Carlos Alcántara. Con el 1-1 se llegó al descanso, y Mario Simón varió prácticamente todo su once a excepción de Royston Drenthe.

Drenthe disputa los 90 minutos

El jugador neerlandés fue el que más minutos estuvo sobre el terreno de juego al disputar el partido por completo, y estuvo a punto de marcar. Fue aún con el empate cuando contó con un mano a mano que se marchó rozando el palo, al cruzar demasiado el balón. Más tarde, Vicente Meca, delantero del Imperial, de Tercera RFEF, remachó un despeje tras un tiro de Rogny para hacer el 1-2, y posteriormente definió una buena jugada en el tramo final para hacer el resultado definitivo de 1-3.