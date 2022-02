Si por algo se ha caracterizado el UCAM Murcia CB esta temporada ha sido por su grado de competitividad. Adecuarse a todas las circunstancias y mantener sus opciones de victoria hasta el tramo final de los encuentros. Eso es lo que le ha llevado a firmar la mejor primera vuelta de su historia en la ACB, y lo que le permitirá estar en la Copa del Rey de Granada el 18 de febrero. Sin embargo, ayer, con el inicio de la segunda vuelta en el calendario para el conjunto universitario, estuvo lejos de conseguir la que hubiera sido su primera victoria en la Liga Endesa en casa del Lenovo Tenerife (87-71). No es que el UCAM Murcia no compitiera en el Santiago Martín, sino que no lo pudo hacer durante los cuarenta minutos de partido, como venía haciendo hasta no hace mucho, ante un rival de envergadura en la liga.

Quizá las circunstancias tampoco fueron las más favorables para aclimatarse, ya que también se enfrentaba a situaciones que hasta ahora no se había encontrado. Como la baja de un jugador importante, ya que acusó en exceso la ausencia por lesión de un James Webb que es un pilar fundamental en este equipo. De hecho, en el partido entre ambos de hace dos semanas, fue una de las claves para que el UCAM consiguiera la victoria que le selló el billete para la Copa. Sito Alonso no dio con la tecla para paliar esa baja, y no fue porque no lo intentó, ya que probó todas las combinaciones posibles. Nemanja Radovic no pudo ofrecer su mejor versión, Malmanis entró en la rotación, Sadiel Rojas volvió a desempeñar ese rol e incluso Hamza Mestoglu, jugador del EBA, contó con más minutos de los esperados. Tampoco ayudó enfrentarse de nuevo a un mismo rival en un corto periodo de tiempo, ya que el Lenovo Tenerife, mucho más fresco que hace dos semanas, tomó demasiado pronto la medida al conjunto universitario con su defensa. Una defensa a la que también se sumó la falta de acierto en el ataque del UCAM, mucho menos fluido que otras tantas veces. Así pues, con este cóctel, el conjunto universitario firmó un partido en el que sus opciones de victoria estuvieron mucho más lejos que otras veces. Y es que el partido arrancó con un parcial de salida de 4-0 para el Lenovo Tenerife. El UCAM Murcia tuvo una buena entrada al partido en defensa, pero le faltaba acierto en ataque. Varios lanzamientos fueron repelidos por el aro y el conjunto tinerfeño cerraba bien la pintura para tapar las opciones del cuadro universitario (8-6). Aún así, pese a que le seguía costando trabajo conseguir puntos, se mantuvo en el partido y un triple de Taylor, junto a la entrada de McFadden a pista, puso por delante al UCAM en el marcador (8-12). Los de Sito Alonso se mostraron mucho mejor sobre el parqué durante estos minutos que su rival y tan solo la falta de acierto impidió dar una ventaja mayor al cuadro murciano. Además, la presencia de Augusto Lima, quien se mostró incesante en las dos pinturas y finalizó el encuentro con su tope en rebotes (15) en la ACB, sostuvo otra vez al UCAM también en ataque (11-16). Sin embargo, un par de errores en el último minuto, permitieron acercarse al Lenovo Tenerife (14-16). El conjunto de Sito Alonso completó la rotación en el inicio del segundo cuarto con la entrada de Malmanis ante la baja de James Webb. El Lenovo Tenerife volvió a iniciar el cuarto más entonado que su rival (21-16) y el técnico universitario tuvo que solicitar tiempo muerto tras un 7-0 de parcial. Al UCAM le costaba horrores anotar de nuevo, de hecho no lo hizo por primera vez en este cuarto hasta pasados los cuatro minutos, aunque era suficiente para mantenerse todavía en el partido tras dos acciones de Taylor (26-20). El base norteamericano se echó el equipo a las espaldas en ataque y se sacó de la chistera un triple frontal que, junto a otro de Bellas, confirmó la reacción visitante (28-26). Pero duró poco, ya que Wiltjer, también desde el triple, dio el aviso para el Lenovo Tenerife, y el cuadro tinerfeño logró despegarse de nuevo en el marcador con un mate de Sulejmanovic (33-26). Dos faltas seguidas de Czerapowicz y un ‘2+1’ de Marcelinho Huertas provocaron la entrada de Vasileiadis tras el 36-28 en el marcador. El último minuto de la primera mitad también fue trabado y el triple de Taylor al filo de la posesión no entró (38-29). La falta de fluidez ofensiva siguió siendo un lastre para el UCAM Murcia en el inicio de la segunda parte. La distancia entre ambos en el marcador se mantuvo sobre la barrera de los diez puntos y un triple de Sulejmanovic al filo del ecuador del tercer cuarto tornó la situación en algo preocupante para los de Sito Alonso (49-34). Sito Alonso dio entrada a Mestoglu, jugador del equipo de EBA, para buscar algo distinto. Sin embargo, un triple de Fitipaldo volvió a colocar la distancia en 15 puntos tras los fallos del UCAM (54-39). El técnico universitario también probó con Rojas al ‘cuatro’, pero no surtió efecto y el dominicano cometió una antideportiva que convirtió Shermadini antes de finalizar un tercer cuarto al que el UCAM no logró engancharse (60-41). Las opciones de victoria estaban lejos. Aún así, el cuadro murciano lo intentó hasta el final y con un Cate mucho más entonado. Dos canastas consecutivas del UCAM, con un triple de McFadden, permitieron un parcial de salida de 2-7 y un tiempo muerto solicitado por Txus Vidorreta (62-46). El UCAM trató de engancharse de nuevo al partido tras un triple anotado por Taylor (73-61) e incluso contó con posesiones para bajar de la barrera psicológica de los diez puntos en una fase clave del encuentro, sin embargo, los triples de Salin y Doornekamp permitieron dar otro golpe en la mesa a los locales y echar por tierra el último sprint del UCAM en el encuentro (82-64). A partir de ahí, el partido fue un intercambio de canastas que finalizó con la victoria de los locales (87-71). Sito Alonso: «Tenemos que recuperar la esencia» El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, destacó tras el encuentro ante el Lenovo Tenerife, que «el segundo cuarto marcó el desarrollo del partido». «Creo que empezamos bien el encuentro, pero luego estuvimos muy blandos, más de lo habitual en diferentes situaciones», dijo el entrenador del equipo murciano, quien añadió: «En el último cuarto arriesgamos mucho con las situaciones que estábamos haciendo y creo que merecimos estar un poco más cerca, pero los últimos triples de Salin y Doornekamp acabaron por sentenciar el partido». Sito Alonso valoró el esfuerzo que hizo su equipo, aunque reconoció que no le gusta perder: «Me quedo con las cosas positivas del partido, pero ahora tenemos que recuperarnos para el siguiente encuentro, recuperar la esencia del equipo con mucha tranquilidad, así como los jugadores que están algo tocados», concluyó. El próximo encuentro del UCAM Murcia será el domingo, 13 de febrero, a las 20.00 horas en el Palacio de los Deportes y será el último antes de disputar la Copa del Rey. Augusto Lima logra su mejor marca en rebotes Augusto César Lima está siendo uno de los máximos pilares del UCAM Murcia CB esta temporada. El pívot brasileño, quien afronta su tercera etapa en el conjunto universitario, está siendo una pieza vital en el juego interior y dotando del equilibrio necesario en el juego del equipo. Además, ayer, frente al Lenovo Tenerife, logró superar su mejor marca en rebotes en un partido de la Liga Endesa al lograr 15 capturas. Su anterior marca (14) la consiguió en el Estudiantes-San Pablo Burgos de 2019 y un UCAM-Baskonia de 2014.