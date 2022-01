Xemi Fernández (Barcelona, 1995) se ha erigido por méritos propios en uno de los líderes del UCAM Murcia. El mediapunta catalán, con sus siete dianas en el primer tramo del curso, es el máximo artillero del equipo y es una de las principales bazas de Salva Ballesta para revertir la situación que atraviesan los universitarios. Mañana volverá a enfrentarse al Barça B (19.00, Footters), club al que perteneció durante temporada y media y que, como culé de cuna, recuerda con gran cariño.

Pasó una temporada y media en las filas del Barcelona, muy joven con tan solo 20 años, ¿Cómo recuerda su etapa en el filial azulgrana?

La verdad que la recuerdo muy feliz. Una época muy bonita porque desde el primer momento me sentí muy cómodo. Llegué a mitad de temporada en descenso y lo conseguimos salvar. Lo recuerdo como un gran año. Además, yo que soy de Barcelona, fue una experiencia increíble, un sueño hecho realidad.

Siendo barcelonés y habiendo jugado en el filial del Barcelona, no creo que sea ‘perico’...

Soy culé, soy culé. Mi familia ha tenido carnets del Barça toda la vida. Ha sido un orgullo poder estar en el Barça B.

¿Qué sintió al saber que una de las mejores canteras del mundo se fijó en usted?

Era una sensación indescriptible. Era realizar el sueño de toda mi vida, que era jugar en el Barça. Al final, con mis amigos del cole, todos queríamos ser Messi o Iniesta.

Después de conseguir el ascenso a Segunda, sale al Cornellá. ¿Cómo fue esa salida? Viendo sus números de aquella temporada contaba con bastantes minutos.

Era bastante protagonista. No era una salida ni el momento que yo deseaba para salir, pero al final era el Barça B en Segunda, todos los jóvenes del mundo querían estar. Me hubiese encantado estar en Segunda, pero las cosas pasan por algo y eso me abrió otras puertas, por lo que estoy contento.

Cuando estaba en el Barça, ¿pensaba que podía llegar a debutar, o incluso a pertenecer al primer equipo?

Un jugador del filial tiene en su cabeza eso 24 horas al día durante 7 días a la semana. Recuerdo que había jugadores que iban a entrenar con el primer equipo y yo no era uno de ellos. Pero eso, recuerdo que durante los parones de selecciones hacíamos entrenamientos juntos y quería dar el máximo.

¿Cómo ve a este Barça B? Aún sin tantos nombres propios y con Xavi tirando de muchos del filial, sigue dando guerra.

He visto partidos y es un Barça B que me gusta. Es cierto que quizá han perdido cinco o seis jugadores que han perdido que ahora están en Primera con el primer equipo, pero lo que he visto siguen siendo un equipo muy dominador, con la pelota y teniendo muchas ocasiones.

Ya hablando del UCAM Murcia, ¿Qué está pasando esta temporada? Pocas personas se explican lo que está sucediendo este curso y más viniendo de uno tan bueno como el anterior.

Los primeros que no se esperaban esto somos nosotros. Creo que la primera parte de la temporada era donde teníamos que sacar más puntos, porque era cuando nos íbamos encontrar a los equipos más flojos y no lo hicimos. Es una situación que vamos a revertir, el equipo está convencido de que se va a lograr.

Se prescindió de Salmerón para poner a Ballesta, pero ni aún así el equipo arrancó. ¿Qué diferencias ve entre cada entrenador?

Son personalidades diferentes. Salmerón es más reservado y Salva es más cercano. Es una persona que le gusta más comunicarse con cada uno y eso es un punto importante. También tienen un temperamento bastante diferente. En lo táctico, Salva es un técnico más ofensivo que Salmerón.

¿Con quién se queda?

Me identifico más con Salva. Primero porque es un delantero y solo por cómo habla, ves que siempre está intentando meter goles. Eso me transmite mucho, es muy natural. Que haya sido delantero hace que sea más cercano conmigo. Por otra parte, el fútbol que intenta proponer también concuerda más con mi estilo de juego.

Nunca llegó a ser indiscutible con Salmerón, a pesar de tener uno de los mejores ratios gol por minuto de la plantilla, ¿Qué se le pasaba por la cabeza en esos momentos?

Al final, en esa situación de no jugar, intentaba analizar qué podía hacer para que el míster contara conmigo. La situación de no jugar no es lo que quiere un jugador, pero el año pasado me hizo muy fuerte y mejorar en muchas cosas. Los resultados de ahora son fruto de los momentos del año pasado.

¿Cómo se encuentra Xemi actualmente en lo deportivo?

Me encuentro en mi mejor momento. A partir de mi segundo año en Lleida, empecé a trabajar mucho fuera del entrenamiento que me han ayudado a mejorar y a estar mejor. El curso pasado, pese a no jugar siempre, mejoré en muchas cosas.

Es uno de los máximos goleadores de la categoría. Imagino que le ha llegado alguna oferta en este mercado invernal…

Si te soy sincero, no. Todo pasa por mi representante, yo estoy bastante fuera de todo. Estoy muy centrado en el UCAM y lo normal es que acabe el año aquí, es mi idea. En este momento no sé nada. Solo estoy centrado en poder salir del descenso y terminar lo más arriba posible.

¿Está cómodo en UCAM Murcia?

Mi contrato acaba este año, pero yo estoy aquí encantado en el UCAM y en la ciudad. Lo digo siempre, era una ciudad muy desconocida para mí, me dijeron que estaría genial y así está siendo. En el club hay muy buena gente. El personal del club, todos los jugadores… Somos una familia y aquí estoy muy cómodo.