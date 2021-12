Con el mercado de fichajes llamando a la puerta del fútbol español, los clubes regionales no están dispuestos a desperdiciar la última oportunidad para mejorar sus plantillas con vistas a la segunda vuelta de los distintos campeonatos. Pero los principales equipos de la Región miran esta ventana invernal con distintas urgencias.

Mientras que el FC Cartagena, a diferencia de otras temporadas, espera la llegada de enero con toda la tranquilidad del mundo por el buen momento deportivo que viven en Segunda; el UCAM Murcia, en Primera RFEF, ya se ha puesto manos a la obra para reforzar cuanto antes una plantilla que ha patinado hasta el punto de meterse en la zona de descenso.

Esas diferentes necesidades también se viven entre los conjuntos murcianos de Segunda RFEF. Se espera que el Águilas FC sea el que más movimientos haga con el objetivo de romper la crisis que viven en El Rubial, pero no será el único. El Real Murcia, que ha encontrado tranquilidad después de sumar diez puntos de doce, sigue necesitando algunos retoques para subir el peldaño que falta para pelear por el ascenso.

Javi Motos, técnico del Mar Menor, también escribirá su carta a los Reyes Magos, aunque en el Pitín, a falta de una jornada, llevan una primera vuelta de notable. Pese a ser un recién ascendido, el equipo marmeronense ha sabido adaptarse a la perfección a la categoría, permitiéndose coquetear con la zona de play off.

Será el 1 de enero cuando se abra la ventaja de fichajes, pero los clubes ya andan trabajando desde hace varias semanas para encontrar los mejores refuerzos para su plantilla. El que parece que entrará en el nuevo año con el trabajo adelantado es el UCAM Murcia.

Sin que lleguen los buenos resultados, pese a la salida de José María Salmerón y al aterrizaje de Salva Ballesta, al UCAM le urge acertar en este mercado para no seguir hundiéndose en la clasificación del Grupo II de Primera RFEF. Después de tres derrotas consecutivas, los de La Condomina están en la zona roja con 16 puntos, cuatro menos que el Cornellá que es decimoquinto.

Para revertir la situación cuanto antes, Pedro Reverte ya tiene, a falta de confirmación, los primeros fichajes listos. La vuelta del lateral Tekio intentará dar consistencia a una defensa que flaquea demasiado y con Rubén Mesa se reforzará una delantera donde ya no está Nuha. Otro de los que saldrá para hacer hueco en el vestuario será Johan. El canterano no entra en los planes de Salva Ballesta y tendrá que abandonar la entidad con la que hace poco llegaba a los cien partidos.

No quedará ahí la cosa. El objetivo de los responsables del UCAM es hacer algún movimiento más, dando prioridad a la llegada de un defensa central.

A por un central y un medio

Una categoría por encima del UCAM está en FC Cartagena, sin embargo, en el Cartagonova todo es calma. Con el equipo en la zona tranquila de la tabla de Segunda, atreviéndose incluso a soñar con jugar el play off de ascenso, han desaparecido las urgencias del pasado mes de enero, cuando se puso patas arriba la plantilla para evitar el descenso.

Paco Belmonte ya ha anunciado que no habrá grandes movimientos. A la espera de ver qué ofrece el mercado, podrían llegar un par de retoques. Luis Carrión quiere ganar seguridad con la contratación de un central y también se habla de firmar a un mediocentro. Otra posibilidad que no se descarta es el fichaje de un extremo.

Más larga será la carta en Nueva Condomina y en El Rubial. El Real Murcia, que con diez puntos de doce posibles ha logrado esquivar la crisis deportiva que estuvo cerca de hacer saltar por los aires todo el proyecto, sabe desde hace tiempo que tiene que aprovechar el mercado invernal para reforzar una plantilla desequilibrada y que no da el nivel para luchar por los objetivos ambiciosos de un club que está obligado a ascender de categoría.

Aunque los últimos triunfos han calmado los ánimos, llegarán varios jugadores, especialmente en la zona ofensiva. Agustín Ramos, presidente del club, ya ha prometido que hará un esfuerzo económico para conseguir algún futbolista de renombre, con experiencia y que marque diferencias, sin embargo la idea es no revolucionar el equipo. Y es que todavía se recuerda lo que ocurrió hace un año, cuando se lavó completamente la cara del equipo en enero y los resultados no fueron los esperados.

Antes de los fichajes, las bajas

Antes de que empiecen a anunciarse fichajes, lo primero que tendrá que hacer el club grana es dar baja. Sin fichas sénior disponibles, habrá que ver quién sale. Jugadores como Popovici, Athuman, Javi Saura y Fran García son de los que más papeletas acumulan.

Los buenos resultados en este mes de diciembre han resucitado al Real Murcia, metiéndole en puestos de play off; mucho más alejado de esa zona, pese a que su objetivo es el ascenso, está el Águilas. La destitución de Molo y el salto de Gaspar Campillo al banquillo solo ha servido para hundir a un equipo que cierra el año en descenso.

Tendrá Alfonso García que remangarse para dar la vuelta a la situación, y el mercado puede ayudarle. Los refuerzos podrían llegar en todas las líneas, aunque la prioridad será la delantera, donde Chumbi apenas ha podido jugar por lesión y Kalu Uche solo está para disputar algunos minutos.

De momento no hay novedades en el club costero, pero ya se ha hablado con futbolistas como Cristo García, del Pulpileño, y Víctor Fenoll, ex del Yeclano y ahora en el Linares, donde no tiene minutos. La llegada de este último parece más probable, porque en el caso del toledado, el Pulpileño solo le dejaría salir si el Águilas pasa por caja.

No quiere quedarse fuera de este mercado Javi Motos. El técnico del Mar Menor también trabaja para que llegue algún refuerzo, pero con la tranquilidad que da una primera vuelta de notable. Coqueteando con el play off, los de el Pitín son uno de los equipos revelación de este Grupo V de Segunda RFEF.