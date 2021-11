Alejandro Valverde, corredor murciano del Movistar Team, no se plantea cambiar de opinión después de anunciar que esta temporada será su última sobre la bicicleta. En una entrevista en el diario Marca, el ciclista de Las Lumbreras afirmaba que aunque Eusebio Unzúe trate de convencerlo, su decisión «es irreversible al cien por cien». «Es mi último año sí o sí. No va a haber más temporadas porque no tiene sentido. Hay varios motivos: han sido muchos años al máximo nivel y, aunque a mí me guste mucho mi deporte, al final es un sacrificio tremendo ser profesional. El esfuerzo mental y físico es grande. Son 42 años y no vamos a estar aquí eternamente. Hay que cuidar un poco el cuerpo. Aunque tuviese victorias en carreras... lo dejaré», explicaba en el diario deportivo.

En esta última temporada, Valverde, en principio, correrá el Giro y la Vuelta a España.