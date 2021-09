El FC Cartagena logró su primera victoria de la temporada en casa y enlazó dos triunfos consecutivos al superar a la Real Sociedad B en el estadio Cartagonova (1-0) gracias a un gol del yeclano Alfredo Ortuño, que entró en los últimos minutos del encuentro al campo, en el tiempo de descuento.

El equipo albinegro afrontaba la cuarta jornada liguera ante un rival que, hasta el momento no había probado el sabor de la derrota, sumando una victoria y dos empates en liga. Con un once ofensivo y con la entrada del recién llegado Mo Dauda, el entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión mostraba desde el principio la intención de ir a por los tres puntos.

Pese a que la primera ocasión la tuvo el filial vasco, que detuvo Marc Martínez con el pie, el FC Cartagena se hizo con el control del partido en una primera parte que fue frenética y que en los primeros veinte minutos tuvo color albinegro que, pese a no conseguir perforar la portería defendida por Gaizka Ayesa, sí llevó bastante peligro. A partir de los instantes previos a la pausa de hidratación y tras la misma, el equipo albinegro dio un paso atrás y sufrió un poco más, siendo Marc Martínez el que sostuvo al equipo en un par de ocasiones. No obstante, pese a que el juego no estaba siendo el mejor, el conjunto albinegro tuvo sus opciones y no las aprovechó, siendo Álex Gallar el que tuvo la más clara con un disparo que, tras quedarse sólo frente a Ayesa, mandó por encima del travesaño.

Con empate a 0 se llegaba al descanso, lo que resultaba sorprendente, debido a la numerosa cantidad de ocasiones que se dieron durante el primer acto. Tras el mismo y el comienzo de la segunda parte, se vio un partido totalmente distinto, teniendo ambos equipos mayores reservas a la hora de atacar con el fin de no conceder tantas ocasiones.

Poco hubo que reseñar en los primeros cuarenta minutos de segunda parte, en los que, a excepción de un par de disparos que detuvo sin problemas Marc Martínez, no ocurrió gran cosa en el estadio Cartagonova debido al cambio de planteamiento realizado por ambos técnicos.

En el tiempo de descuento llegó el gol de la victoria para el FC Cartagena tras un gran centro de Delmás que aprovechó Alfredo Ortuño con un gran remate de cabeza, dando de esta manera la ventaja para un FC Cartagena que no la desaprovecharía.

90' | 1-0 | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ORTUÑO! Centro de Delmás desde la derecha y cabezazo del delantero para poner el primero.



#CartagenaRealSociedadB pic.twitter.com/aIR1BOcRUN — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) 4 de septiembre de 2021

De esta manera, el FC Cartagena suma su segunda victoria consecutiva y se coloca con 6 puntos en la tabla, dejando atrás el mal inicio liguero.

- Ficha técnica:

1. Fútbol Club Cartagena: Marc Martínez; Julián Delmás, Pedro Alcalá, David Andújar, De la Bella (Gastón Silva, m.83); Bodiger, Sergio Tejera (Neskes, m.74), Álex Gallar (Richard Boateng, m.74), Berto Cayarga (Alfredo Ortuño, m.83); Dauda y Rubén Castro.

0. Real Sociedad B: Ayesa; Blasco, González de Zárate, Arambarri, Romero (Ezkurdia, m.87); Aldasoro, Luca Sangalli (Alkain, m.74), Dani Garrido; Germán Valera (Ander Martín, m.74), Djouahra (Kortajarena, m.74) y Lobete (Martón, m.74).

Gol: 1-0. Min. 93: Alfredo Ortuño.

Árbitro: Iván Caparrós Hernández, del comité valenciano. Mostró la tarjeta amarilla al local Álex Gallar (m.37).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga SmartBank de fútbol que se disputó ante unos 6.000 espectadores en el estadio Cartagonova de Cartagena.