El italiano Romano Fenati (Husqvarna) sumó su primera victoria del año al imponerse ayer con autoridad y desde la primera vuelta en el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto3 que se disputó en el circuito de Silverstone, en el que el líder del mundial, el español Pedro Acosta no pudo estar nunca en la pelea en cabeza de carrera y acabó undécimo. Izan Guevara fue cuarto. Aún así, Pedro Acosta es líder del mundial con 201 puntos, 46 puntos más que Sergio García Dols, y con el italiano Romano Fenati tercero con 132 puntos. Romano Fenati, que dominó todas las tandas de entrenamientos, incluso los libres matinales del domingo, no defraudó tampoco en la salida y aunque el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) se le intentó ‘colar’ por el interior, el piloto italiano no dudó en ganar la posición con autoridad para comenzar a marcar el ritmo.

Desde ese mismo instante el ritmo que impuso Fenati fue muy alto y sólo se pudieron colocar tras su estela sus compatriotas Niccolo Antonelli (KTM) y Andrea Migno (Honda), con Ricardo Rossi (KTM) un poco más atrás dando tiempo al grupo principal, en el que estaban Jaume Masiá (KTM), Izan Guevara (Gasgas), Pedro Acosta (KTM) y Sergio García Dols (Gasgas), entre otros. Antonelli supo aguantar tras el rebufo de la Husqvarna de Fenati toda la carrera, esperando el mejor momento para intentar doblegar a quien durante todo el fin de semana en el Reino Unido se había mostrado intratable, pero éste tenía algunas décimas guardadas y en las dos vueltas finales ‘tiró’ de ellas para consolidar su liderato y lograr el primer triunfo de la temporada.

Aldeguer, decimosexto en Moto2

El australiano Remy Gardner (Kalex) sumó su cuarto triunfo de la temporada y dio un golpe sobre la mesa para ampliar su ventaja al frente de la clasificación provisional del Mundial de Moto2, al ganar con suficiencia. Gardner tiene ahora 231 puntos, 44 más que el español Raúl Fernández (Kalex), que no pudo sumar ni uno solo en Silverstone al sufrir una caída. Por su parte, el murciano Fermín Aldeguer, campeón de Europa de Moto2, fue decimosexto (Boscoscuro) en la carrera de Silverstone.