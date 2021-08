Comenzó mal la temporada para el FC Cartagena en un partido en el que los errores individuales marcaron muchísimo el devenir del encuentro y provocaron que el conjunto albinegro no pudiese llevarse ningún punto en la primera jornada de La Liga SmartBank frente al Almería (1-3).

No sorprendía Luis Carrión con la alineación mostrada de inicio, los Rubén Castro, Tejera o Alcalá eran titulares en lo que se presuponía una buena tarde de fútbol. Sin embargo, el inicio de partido por parte de los albinegros no hacía presagiar el disfrute de su afición debido a que no se encontró cómodo en ningún momento del primer acto frente a un rival que tenía claro a lo que jugaba y, que cada vez que superaba los tres cuartos de campo, daba gran sensación de peligro.

Tras varios avisos que evitó Marc Martínez que fuesen a más, un error en salida de balón de Bodiger hizo que Lazo, el más activo durante la primera parte de los almerienses, dejase en bandeja de plata el esférico a Umar Sadiq que no perdonó. El primer gol llegaba a los 19 minutos de partido y el FC Cartagena seguía sin sentirse cómodo en el campo, con inseguridad en la zona defensiva y sin que llegasen balones claros arriba para que Rubén Castro pudiese sacar algo positivo.

Hubo una tímida reacción a base de algunos disparos lejanos, sin embargo, en el minuto 35 llegaría el segundo golpe de los andaluces, otra vez precedido de un error de la zaga cartagenera. En un mal despeje de Delmás de cabeza, el balón quedó en la frontal del área para que Ramazani proyectase un magnífico remate con su pierna derecha que se colaba por la escuadra de la portería de Marc Martínez. Tras esto el FC Cartagena se diluyó, esperando el descanso y la UD Almería al ver el resultado, también bajó el ritmo del partido esperando que llegase el descanso.

No esperó Luis Carrión para incorporar cambios al equipo y, en el descanso, introdujo a Alex Gallar por Bodiger para intentar tener más argumentos ofensivos durante el segundo acto. Salió más incisivo el FC Cartagena tras el descanso y, tras un par de acercamientos peligrosos al área de Fernando, en una acción de estrategia Antonio Luna logró conectar una volea desde la frontal del área que acabó colándose en la portería rival. Acortaba distancias el Cartagena y daba esperanzas a su equipo. No obstante, pese a los intentos del FC Cartagena, no llegaba con claridad a la meta rival y, en el minuto 60 Ramazani aprovechó un rechace de Marc Martínez dentro del área para materializar el tercer gol del Almería, el segundo en su cuenta particular.

48' | 1-2 | ¡GOOOOOOOOOLAZOOOOOO DE LUNA! Saque de esquina de Gallar y el lateral engancha una gran volea.



#CartagenaAlmeria pic.twitter.com/u9i0hRcbUc — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) 16 de agosto de 2021

Esto dejó un poco frío al equipo de Luis Carrión que, en el minuto 72 intentó cambiar la cara del partido introduciendo a Ortuño junto al joven Neskes. Precisamente fue Ortuño quien hizo intervenir por primera vez en el partido, ya que en el gol no pudo hacer nada, a Fernando con un remate de cabeza que rechazó de manera soberbia el meta murciano.

Poco más ocurrió en los últimos minutos del encuentro en el Cartagonova y se cosechó, con el pitido final, la primera derrota del club albinegro en la categoría de plata del fútbol español.