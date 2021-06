La murciana Ana Carrasco ha conseguido un nuevo récord de vuelta rápida con un 1'49.690 durante la carrera primera en Misano intentando recuperar posiciones y llegar al grupo de cabeza, pero desafortunadamente ha acabado en decimoquinta posición.

La piloto de Kawasaki partía de la quinta fila de parrilla en la primera carrera del Campeonato del Mundo de Supersport 300 del fin de semana y ha ido recuperando posiciones poco a poco hasta llegar a la sexta posición a mitad de carrera.

En una categoría en que como es habitual el grupo de cabeza se compone de muchos pilotos, Carrasco se ha tocado con un piloto, lo que la ha perjudicado perdiendo posiciones muy difíciles de recuperar.

A pesar del resultado la piloto está contenta con la puesta a punto de su Ninja400 para el reasfaltado circuito de Misano y se encuentra bien físicamente. Mañana habrá una nueva oportunidad de luchar por la victoria, como ya lo hizo en Misano en 2019 en la carrera dos de la categoría programada a las 15.15 horas.

"Ha sido una carrera difícil y claramente no estoy contenta con el resultado. Salíamos un poco atrás en parrilla y el grupo era muy largo. He salido bien pero las primeras vueltas he perdido muchas posiciones, después he intentado pasar pilotos lo más rápido posible. A falta de 4 vueltas he tenido un toque y he vuelto a perder muchas posiciones, pero estas carreras de grupo son así. Me he sentido bien con la moto y mañana tendremos otra oportunidad en la carrera 2, así que intentaré aprovecharla y conseguir un resultado mejor", ha manifestado la ceheginera.