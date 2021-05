Ana Carrasco finalizó su primer fin de semana de carreras de forma positiva, pudiendo luchar con el grupo de cabeza en las dos carreras programadas en el circuito de Motorland Aragón. Después de ser undécima en la primera de las citas del fin de semana celebrada el sábado después de remontar desde el vigésimo sexto puesto, en la segunda, celebrada ayer, concluyó quinta.

La piloto murciana no había competido desde su lesión en la columna y aunque había seguido un programa de recuperación y preparación físico y además había entrenado con su Kawasaki Ninja 400, esta ha sido la primera toma de contacto real con la competición después de su accidente. La ceheginera sale de Aragón como séptima clasificada en la general provisional del campeonato, a falta todavía de 7 rondas y 14 carreras más por disputar. La próxima cita de la categoría está programada en Misano, Italia, entre el 11 y el 13 de junio. «Estoy muy contenta con el resultado, en la carrera me he sentido bien y he podido pelear en el grupo de cabeza que era el objetivo», explicaba ayer la murciana.