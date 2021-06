Ha finalizado la temporada y un año después de que el Lorca Deportiva celebrara un ascenso a Segunda B, ahora lamenta el regreso a la Tercera. El proyecto deportivo del presidente argentino, Hugo Issa, ha fracasado. «Tengo que reconocer que me he equivocado en algunas cosas. Ha sido un año duro, sobre todo por la covid, y el proyecto que habíamos ideado para Lorca no ha salido bien en el segundo año mío. Aposté todo al rojo y salió negro. Soy un deportista, perdí y asumo las consecuencias». Son algunas de las declaraciones que realizó el mandatario lorquinista en el canal de televisión Comarcal TV, conducido por Jose Angel Ayala y Cayetano Montiel, donde estuvo invitado.

Issa dijo cosas interesantes, quizás la mismas que piensa mucha gente en la Ciudad del Sol, pero que nadie se ha atrevido a decir. «Si en tantos años de fútbol en Lorca nadie de los que hemos invertido ha logrado un proyecto estable, quizá toda la culpa no sea de los que hemos puesto nuestro dinero. Mi estancia en el Lorca Deportiva me ha supuesto casi un millón de euros de mi bolsillo, sin ayuda de nadie. He estado muy solo. Reconozco que el año ha sido difícil para todos, pero cuando permitieron entrar público al estadio, apenas fueron doscientas personas y no más de cien se hicieron socios. En Lorca no hay un proyecto deportivo puntero en ningún deporte. ¿Quien tiene la culpa de eso? Quizá la gente, las autoridades, todos tendríamos que reflexionar sobre lo que está pasando en Lorca históricamente. En el tiempo que llevo aquí, los que hemos venido a invertir y puesto nuestro dinero, al final se han marchado y criticados. De verdad, ¿la gente de Lorca quiere fútbol? Me gustaría seguir aquí, devolver al Lorca a Segunda, hacer un proyecto de futuro, pero en las condiciones que he estado, no lo voy hacer, es imposible. Me he marcado el 30 de junio como fecha tope para decidir si sigo o no. Todo va a depender de como salgan las reuniones que voy a mantener con el alcalde, Diego José Mateos, y también con amigos de Estados Unidos interesados en acompañarnos en este proyecto, dijo.