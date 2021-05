Aunque era una decisión esperada ante las diferentes opciones de entrenar en proyectos más importantes, Héctor Alejandro Altamirano Sandroni anunció que deja el Yeclano Deportivo tras el ciclo más histórico para el club azulgrana. Sandroni se va “porque creo que lo he dado todo, ahora mismo no tengo más para darle al Yeclano y creo que es lo más sano para mí y para el club, yo necesito tomar aire y el club también necesita aire nuevo”.

El técnico argentino se ha mostrado tremendamente agradecido al club, a su cuerpo técnico, a la afición y a todo el entorno, explicando que “este club tiene una identidad clara y el descenso ha sido un palo pero se volverá si se sigue trabajando así de bien, y obviamente el no lograr la permanencia ha sido un puñal para mí. No nos ha dado por muy poco porque nos equivocamos en un par de cosas y no empezamos bien”.

Con el interés de equipos como el Real Murcia, además de varios contactos con conjuntos de 2ª y 1ª RFEF de la zona levantina, Sandroni necesita saber “si soy capaz de entrenar fuera de Yecla. Ya tengo la excedencia de mi trabajo por un año y voy a intentarlo”. Sandroni está en boca de muchos equipos “algo que me enorgullece porque el Yeclano ha bajado y sin embargo, tanto yo como jugadores del equipo, somos golosos para otros equipos". Uno de los mayores retos para Sandroni es afrontar un contexto diferente al Yeclano, un club atípico en el que ha entrenado diez años en dos etapas, y en el que la filosofía ha sido muy clara de proyectos a medio plazo y sin las urgencias que en clubes más importantes reclaman. El técnico argentino ha reconocido que con el Murcia ha mantenido un contacto "tomando un café, como lo habrán hecho con cuatro o cinco entrenadores más".

Respecto al futuro, el presidente del Yeclano, Pedro Romero, no confirmó todavía nada sobre el futuro, aunque afirmó que su decisión de continuar por decimoctava temporada consecutiva la tiene prácticamente tomada. Eso sí, Sandroni apeló a la continuidad de José Alemany como director deportivo del Yeclano para seguir dotándolo de un criterio deportivo de excelencia para volver a la categoría perdida.