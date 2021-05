El piragüista Saúl Craviotto y la nadadora Mireia Belmonte, que suman ocho medallas olímpicas, serán los abanderados del equipo español en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Tokio, el próximo 23 de julio.

La Junta de Federaciones Olímpicas del Comité Olímpico Español (COE) se reunió ayer en la sede del organismo y aprobó por unanimidad la designación de ambos deportistas para encabezar el desfile del equipo en la fiesta de apertura de los Juegos.

El COE se acoge así a la nueva normativa del Comité Olímpico Internacional (COI), que por primera vez permite que sean dos los abanderados, siempre que sean un hombre y una mujer.

Para ambos, los de Tokio 2020 serán sus cuartos Juegos Olímpicos. Cada uno de ellos ha ganado cuatro medallas.

«Ya era hora que fuera una mujer»

Mireia Belmonte reivindicó que «ya era hora de que una mujer volviera a llevar la bandera» en una ceremonia de inauguración olímpica, reconociendo que su designación ha sido un momento «muy emotivo». «Es un honor para ambos y, como he dicho muchísimas veces, para mí era un sueño por cumplir. En este país tenemos la suerte de tener muchísimos deportistas y muchísimas medallas olímpicas. Para mí es un honor ser abanderada, compartirlos con Saúl ser los primeros en la historia en compartir la bandera. Es un momento muy emotivo. Creo que vamos a representar bien a nuestro país y a disfrutar muchísimo del momento», valoró Belmonte ante la prensa en la sede del COE.

La cuatro veces medallista olímpica explicó que el honor aumenta «aún más siendo la tercera mujer que porta la bandera española en los Juegos de verano». «Siempre he dicho que ya era hora de que una mujer volviera a llevar la bandera porque hacía muchos años que no ocurría. Las mujeres estamos en un momento muy bueno en el deporte femenino y hay que seguir trabajando y luchando», indicó.

«Me puedo retirar tranquilo»

Por su parte Saúl Craviotto reconoció que ser abanderado en una ceremonia de inauguración «es llegar a la cima del olimpismo» y que ya se puede «retirar tranquilo». «Que lo haya conseguido todo no significa que me vaya a relajar. Quiero ir a Tokio a por otra medalla, pero me puedo retirar tranquilo con esto que me habéis regalado hoy. Muchas gracias de corazón a todos los que habéis pensado en mí», agradeció el deportista de la UCAM.

Tanto Craviotto (dos oros, una plata y un bronce) como Belmonte (un oro, dos platas y un bronce) ostentan cuatro medallas olímpicas. Será la primera vez que la delegación española cuenta dos abanderados en una ceremonia olímpica y entre ambos cogerán el testigo de Rafa Nadal, portador de la bandera en la ceremonia inaugural de Río 2016.

La UCAM felicita a sus dos deportistas

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha dado la enhorabuena a dos deportistas que forman parte de la ‘familia’ del centro educativo desde hace casi diez años, la nadadora Mireia Belmonte y el piragüista Saúl Craviotto, que serán los abanderados en la ceremonia de inauguración de los Juegos de Tokyo 2020. El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, les ha transmitido su enhorabuena por esta designación que considera todo un acierto por los méritos que atesoran y ser ejemplo en la difusión de los valores del deporte olímpico, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado. El palista Saúl Craviotto (UCAM Murcia Piragüismo) cuenta con cuatro medallas olímpicas (dos oros, una plata y un bronce) conseguidas en los Juegos Olímpicos de Pekín 08, Londres 12 y Río 16, llegando a Japón con el objetivo de lograr la quinta con el equipo K4. Por su parte, la nadadora Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta) ha conseguido también cuatro medallas olímpicas (un oro, dos platas y un bronce) logradas en Londres 12 y Río 16, siendo la deportista española con mejor palmarés olímpico.