En cada plantilla hay jugadores que marcan la diferencia. Esos futbolistas que tienen algo diferente que les hace imprescindibles. Por sus cualidades, determinación y capacidades, cada vez que están sobre el terreno de juego aportan un plus más que el resto no alcanza a dar. No solo en lo que al juego se refiere, sino también en números, que al final es de lo que trata esta película.

En el Cartagena, además de un Rubén Castro que sin estar a su máximo nivel ha alcanzado la cifra de 15 goles con la camiseta albinegra, hay un futbolista que a lo largo de la temporada ha destacado por encima del resto. Todo, hasta que las lesiones le impidieron participar, haciendo que los de Carrión perdieran uno de los grandes efectivos en ataque.

Álex Gallar ha pasado meses complicados en los que ha estado alejado del grupo. Sin embargo, ahora regresa para tratar de ayudar al equipo en las últimas jornadas haciendo lo que mejor sabe, que es dar asistencias y generar peligro.

El regreso ‘vertiginoso’

Corría el 6 de febrero. El Cartagena se enfrentaba al Real Oviedo en el Cartagonova en el que era el tercer partido de Luis Carrión en el banquillo albinegro. Cuando apenas habían transcurrido unos minutos de la segunda parte, Álex Gallar se echaba al suelo y pedía el cambio. El bíceps femoral de su pierna izquierda decía «basta» y el extremo pasaría en un principio un mes en la enfermería.

No fue, sin embargo, más que el inicio de un proceso complicado para él y para el equipo. Desde ese momento, su ausencia le ha privado de muchas de las soluciones que ofrecía en ataque. Reapareció ante la Ponferradina, donde solo disputó cinco minutos, para después perderse los dos siguientes encuentros. Ante el Zaragoza, volvería a disputar otros veinte minutos, pero recaería con otra lesión.

Después de tres partidos fuera y uno convocado pero sin jugar, el pasado domingo volvió a estar 35 minutos sobre el césped. Lo hizo con la intensidad y las ganas de siempre, síntoma de que está de vuelta para ser uno de los pilares del Cartagena en el camino a la salvación: «Me encuentro con mucha ilusión y muchas ganas. Llevo mucho tiempo parado, pero creo que me recupero para el tramo más bonito y decisivo de la temporada», asegura el atacante albinegro.

Álex Gallar ha sido una de las piezas clave del Cartagena a lo largo de la temporada. En los 23 encuentros que ha disputado –muchos de ellos no completos- ha anotado dos goles y ha dado seis asistencias, siendo uno de los mejores socios de Rubén Castro en el ataque. En los cinco partidos restantes, espera hacer crecer esas cifras para ayudar al equipo a lograr la permanencia: «Obviamente no estoy a mi cien por cien, pero sí que creo que puedo ayudar muchísimo al equipo. Estoy a disposición de Luis Carrión para cualquier cosa», afirma.

El momento idóneo

En total, el atacante catalán se ha perdido 12 partidos completos a lo largo de la campaña. Supone esto un tercio de la competición liguera, ya que hasta el momento se han disputado 37. Gran parte de ellos, cuando el Cartagena se estaba jugando parte importante de su devenir en la categoría de plata. No obstante, regresa en el tramo decisivo, cuando más falta puede hacerle al equipo.

Lo hace, además, con la mentalidad que le caracteriza y reflejando el sentimiento y compromiso que existe dentro del vestuario: «Desde la misma vuelta del partido en Fuenlabrada estamos concienciados de que este es un partido clave. Muchas veces se habla de que es una final, pero esta vez creo que sí es así. Es un equipo que está luchando por el mismo objetivo que nosotros. Si ganamos les pasamos en la tabla y ahora mismo ese es primordial. Especialmente a nivel anímico una victoria nos daría mucho y estamos trabajando bien para conseguirlo», manifiesta antes del decisivo encuentro del domingo frente al Castellón.