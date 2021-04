No está siendo nada fácil la adaptación de Marcos Mendes al Real Murcia desde que llegara en el mercado de invierno. El delantero prácticamente ha tenido un papel nulo desde su llegada y no ha logrado convencer a Loreto para que sus minutos en el terreno de juego aumentasen. De hecho, han ido disminuyendo hasta tal punto que el de Guinea-Bissau se ha quedado fuera de la convocatoria los dos últimos encuentros de los granas ante el Tamaraceite en el Juan Guedes y contra el Linense en casa. Y no parece que la situación vaya a cambiar para el delantero en las dos jornadas que restan de campeonato, en las que el Real Murcia no se juega nada al estar prácticamente descendido a la Segunda RFEF.

Marcos Mendes, desde su llegada del Algeciras, tan solo ha disputa 91 minutos repartidos en seis encuentros con la elástica grana. Desde su debut ante ante el Sevilla Atlético, el ariete no ha dejado indiferente a nadie. Y no precisamente para bien, pues se le ha visto un delantero muy limitado técnicamente y con poco olfato de gol. A su llegada, destacaba por su imponente corpulencia, en la que se podía intuir un jugador con capacidad para hacer de ‘delantero tanque’ pero no ha podido desempeñar el potencial de, quizá, la que es su mayor virtud.

Seis encuentros en los que no ha salido de titular en ninguno y en varios de ellos, ha jugado el papel de revulsivo en los últimos minutos sin dar los resultados que se esperaban. Disputó 24 minutos en su primer encuentro ante el Sevilla Atlético; ante el Lorca Deportiva no fue convocado; 13 minutos en la derrota contra el Linares; 22 frente al Yeclano; 26 contra el Córdoba; cuatro minutos en el derbi en La Condomina y por último, dos minutos en su última aparición con la camiseta del Real Murcia frente a El Ejido en el último partido de la primera fase.

Ha pasado más de un mes desde su última participación ya que, en la segunda fase, no ha vuelto a jugar. Las dos primeras, en la ida contra la Balona y el Cádiz B, estuvo en el banquillo sin salir a jugar. En los últimos dos, no ha ido ni convocado.

Las expectativas con Marcos Mendes ya eran bajas de por sí cuando firmó por el Real Murcia, pues un solitario gol con el Algeciras y cuatro más con el filial del Osasuna en la temporada anterior, era su carta de presentación. En las escasas oportunidades que ha tenido, no ha tenido la oportunidad de mejorarlas. Julio Algar decidió apostar por Mendes para paliar la salida de Rafa Chumbi y además, se dio salida a dos canteranos como Javi Pedrosa, con peso en el equipo en la primera vuelta, o Andrés Silvente para hacerle hueco al guineano. Con el tiempo, se ha visto que fue uno de los tantos errores desde la dirección deportiva del Real Murcia en la pésima campaña ofrecida por el equipo.