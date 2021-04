Participar en una prueba de competición autonómica que se desarrolle al aire libre o en el medio natural con mascarilla ha pasado a la historia. Desde mañana ya no será necesario. Por tanto, este fin de semana se pondrá en práctica. Así lo acordó el Comité COVID de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en una reunión donde también aprobó ampliar el toque de queda hasta las doce de la noche. La evolución de la pandemia y la inexistente cuarta ola que tanto se temía, han permitido que se relajen algunas medidas, entre ellas las que atañen a algunas modalidades deportivas, pero no a todas. Los deportistas que practican atletismo, ciclismo, triatlón, montañismo, tiro olímpico, orientación en la naturaleza y petanca, entre otros, que aglutinan, especialmente las cuatro primeras, a un grueso importante de deportistas federados de la Región y que también organizan un buen número de competiciones cada fin de semana, ya no tendrán que llevar la mascarilla, un alivio sobre todo en actividades de alta intensidad.

«Podemos sacar pecho de cómo está transcurriendo la pandemia en la Región y de que tenemos todos los deportes activos», afirmó ayer Fran Sánchez, director general de Deportes, quien valoró también que «un dato importante es que ya podemos en determinadas competiciones ir modulando las medidas, como estamos haciendo, y el siguiente paso serán los deportes de equipo». Sin embargo, para estos últimos las noticias no son halagüeñas porque los cambios no llegarán hasta el final de la temporada. «Por ahora yo no contemplo cambiar de escenario en los deportes de equipo, esa es la realidad. Estamos a mitad de temporada de sus competiciones y solo contemplamos acabarlas así. Es importante que no se produzca ningún brote porque sería un paso importante de cara a la próxima temporada, donde ya estoy seguro de que podremos empezar a hablar de prescindir de la mascarilla». En cualquier caso, admite que «están yendo bien las competiciones de equipo porque no se están dando contagios, pero lo prudente es seguir así y viendo en qué medida podemos flexibilizarlas. Lo he hablado con presidentes de federaciones implicadas y necesitamos terminar la temporada sin ninguna complicación porque empezamos tres o cuatro meses más tarde y lo importante es terminar las ligas en junio sin sobresaltos», recalcó Sánchez. Por tanto, deportes que aglutinan a muchos federados como fútbol, baloncesto, balonmano, fútbol sala o voleibol tendrán que acabar el curso en las condiciones actuales.

Los gimnasios, tampoco

Los usuarios de gimnasios en la Región no han visto interrumpida la actividad desde que se abrieron al filo del pasado verano, pero desde entonces han tenido que llevar la mascarilla, un hecho que provocó que muchos ciudadanos los abandonaran. En cualquier, solo Madrid y Murcia no han cerrado estos espacios también esenciales para la práctica deportiva y la salud, que han resistido el tirón ajustando sus clases y buscando alternativas pese a haber tenido que reducir los aforos. Estos seguirán en la misma situación durante los próximos meses, teniendo que llevar mascarilla durante los entrenamientos y manteniendo la distancia de seguridad, al margen de la limpieza de los materiales. «Debemos seguir con el uso de la mascarilla en los gimnasios porque son espacios donde es fácil romper la distancia de seguridad y es algo que sabemos que ocurre. Llevar la mascarilla y seguir con la limpieza del material común es esencial y son medidas que nos han permitido seguir con una línea coherente», terminó diciendo el director general de Deportes.

Las carreras dentro de calendarios oficiales empiezan a tomar forma

La dirección general de Deportes está dando luz verde a la celebración de carreras populares que se disputan en el medio natural. Sin embargo, no están proliferando muchas puesto que las limitaciones de participación provocan que los organizadores no encuentren rentabilidad. Sin embargo, otros sí que se han lanzado a la aventura como es el caso del Club Fondistas de Yecla, que el próximo 9 de mayo organiza la XI UTY Yecla, que acogerá el Campeonato de la Región de Murcia de trail running, que convoca la Federación de Atletismo. Se disputará sobre una distancia de 26 kilómetros, en un recorrido circular por sendas y pistas del entorno del aula de Naturaleza de Sierra Salinas.

La otra cita de mayo será el VIII CxM Alumbres, que promueve el club local que ya tuvo el privilegio de organizar la primera carrera que se celebró en la Región tras la pandemia. Está programada para el sábado 29 de mayo a partir de las siete de la tarde, sobre un recorrido de seis kilómetros. Las inscripciones son limitadas y ya se han abierto a través de la web lineadesalida.net.