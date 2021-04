Hace apenas unos días parecía que la temporada del UCAM Murcia CB se había torcido por completo. La derrota frente al colista en el Palacio, el Bilbao Basket, le condenaba a meterse de lleno en la lucha por la permanencia por enésima vez en su historia en la ACB y el marco de ese cuadro tampoco ayudaba. Pero el UCAM llegó a Madrid sin Peter Jok para vencer al Movistar Estudiantes, regresó al Palacio sin Peter Jok ni DJ Strawberry para superar al Baskonia y se presentó ayer en Sevilla sin Peter Jok, ni DJ Strawberry ni Jordan Davis para asaltar la casa del Coosur Betis y encadenar su tercera victoria consecutiva por primera vez esta temporada (55-84).

Cuando peor pintaban las cosas, el conjunto universitario ha conseguido sacar su mejor versión y su mejor nivel para salir de las cuentas de la lucha por la permanencia en la Liga Endesa al lograr su duodécimo triunfo a falta de siete jornadas para el final de la fase regular. Cierto es que ayer, en el pabellón de San Pablo, Sito Alonso contaba con la novedad de Kostas Vasileaidis. Pero también con un Augusto Lima mermado por culpa de una gastroenteritis. Aún así, el pívot brasileño fue clave en defensa, con casi 20 minutos en pista. Mientras que el griego, a pesar de contar con un par de sesiones de entrenamiento, sacó a relucir su excelsa calidad desde el triple al convertir cuatro lanzamientos desde el perímetro en el vendaval ofensivo que desató el UCAM desde mediados del segundo cuarto hasta el final del partido.

El equipo murciano ahora está tranquilo. Se ha quitado un peso de encima y ha escapado de la espiral que a veces te empuja hacia abajo. Sito Alonso respira tranquilo. Porque, pase lo que pase, pierda a quien pierda, ha conseguido por fin que funcione todo como un mismo engranaje. Y la afición vuelve a estar tranquila, porque su equipo responde a las adversidades y confirmó que ambos sienten el mismo inconformismo cuando se mira a la tabla. El vendaval ofensivo ayer de Sevilla, la buena gestión de los minutos con amplia ventaja y las dificultades para mantener la rotación, hicieron que también se produjera ayer el debut, por primera vez en el club, de tres canteranos a la vez al saltar a la pista en el tramo final Ismael Corraliza, Alex Antetokounmpo, hermano menor de Giannis, doble MVP de la NBA y jugador de los Bucks, y de Noah Churchill Sorensen, bisnieto del exprimer ministro de Reino Unido Winston Churchill. Además, Sadiel Rojas igualó a Xavi Sánchez como el jugador con más partidos disputado en la ACB con el club murciano con 221 encuentros.

Un día cargado de datos ayer para un UCAM que empezó a marcar territorio desde bien pronto. Isaiah Taylor, máximo anotador del partido (21), desempeñó su rol y el del ausente Jordan Davis -baja por coronavirus- rompiendo a la defensa del Coosur Betis. También destacó en los primeros minutos un James Webb desequilibró los duelos a favor del UCAM y fue otro de los jugadores clave. Además, pudo acabar con más puntos en su casillero si llega a estar más acertado en el primer cuarto. El equipo universitario se puso en bonus demasiado pronto, aunque ante la amenaza de mandar al tiro libre al Coosur Betis con cada infracción, fue cuando sacó su mejor versión. En defensa aprovechó los errores locales, y en ataque siguió sumando puntos con un triple de Rojas (6-13). Taylor se convirtió en el mejor arma de Sito Alonso cuando el Betis reaccionó (10-15), pero el UCAM supo aguantar el tipo con las rotaciones (17-19).

El marcador en el segundo cuarto seguía siendo bajo, y una de las razones era porque ambos equipos (el UCAM) tan solo habían anotado un triple en 14 minutos. Fue Rojas el que lideró el vendaval de la primera parte, el que permitió al UCAM contar con 15 puntos de ventaja al descanso. Tomás Bellas le quitó la tapa al aro desde el perímetro y el dominicano consiguió el segundo para colocar el 23-31. Ante el acierto desde fuera, Kostas Vasileiadis, anotó dos triples y se cerraron estos minutos de locura con un parcial de 0-8 en el marcador (28-43).

El conjunto universitario no quería darle ni una mínima esperanza al Coosur Betis de poder remontar, aprendió de errores anteriores de esta misma temporada. El equipo de Sito Alonso le tenía comida la moral a su rival y cada canasta anotada le daba un soplo de confianza para la siguiente acción. En este escenario se movió a la perfección un Isaiah Taylor que fue dejando detalles de su calidad por toda la pista para colocar los 21 puntos de ventaja para el UCAM (30-51). Fue entonces cuando, desde el triple, aparecieron Tomás Bellas y de nuevo Vasileaidis, aparecieron desde el triple para darle la puntilla definitiva a su rival cuando todavía quedaban tres minutos para alcanzar el último cuarto (44-65). En los últimos diez minutos, el UCAM no bajó el nivel eso hizo que jugadores como Tomás Bellas se tuviesen que retirar por molestias en el gemelo, pero también permitía correr el reloj más rápido hacia su victoria. En el tramo final el partido estaba visto para sentencia ante un Betis sin señales de vida y llegó el turno para que debutasen los tres canteranos en la Liga Endesa (55-84).

"Los jugadores han realizado un esfuerzo sobrehumano"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, manifestó ayer, tras la rotunda victoria (55-84) de su equipo en la cancha del Coosur Real Betis, que fue « un partido increíble» porque sus jugadores hicieron «un esfuerzo sobrehumano. El equipo merecía un triunfo así». Sito Alonso dedicó el triunfo a los estadounidenses Strawberry y Jordan, ausentes en Sevilla debido a sus positivos por covid-19, «y también a Nemanja Radovic y Agusto Lima», quienes sí han jugado a pesar de «que han tenido diferentes problemas».

«Hemos ganado partidos bonitos pero este es especial. Contra el covid-19 no habíamos jugado nunca. Estamos muy contentos y espero que nos recuperemos este fin de semana para la cita ante el Gipuzkoa Basket», añadió en rueda de prensa el técnico madrileño. Sito Alonso «esperaba que el esfuerzo por jugadores y club» en una semana convulsa por los contagios en su plantilla «tuviera recompensa» y espera «seguir con la misma ambición» para alcanzar la fase de ascenso.

El preparador universitario alabó al alero griego Kostas Vasileiadis, que debutó en Sevilla con la camiseta del UCAM anotando cuatro triples, lo que no le sorprende porque «siempre ha tenido una gran capacidad de tiro» y se mostró «muy contento por él», así como por los tres debutantes: Ismael Corraliza, Alex Anteokoumpo, hermano menor de Giannis, doble MVP de la NBA y jugador de Milwaukee Bucks, y Noah Churchill Sorensen, bisnieto del exprimer ministro de Reino Unido Winston Churchill. «No me gusta que los jóvenes debuten sin nada en juego, pero si no los saco me habrían matado», explicó Sito Alonso. El conjunto universitario descansará este fin de semana al aplazarse su partido del domingo frente al Morabanc Andorra, aún por confirmar nueva fecha, tras los positivos por coronavirus en la plantilla del cuadro andorrano.