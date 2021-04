El piloto murciano Pedro Acosta ha logrado un triunfo espectacular en el Gran Premio de Qatar, que se ha disputado en Losail, pese a partir desde la última posición de la parrilla de salida. En su segunda carrera en el Campeonato del Mundo de Moto3, el mazarronero ha logrado el primer triunfo de su carrera deportiva después de ser segundo hace una semana. Además, se ha situado líder del Mundial. También ha marcado un gran hito, ya que ha sido la primera vez de la historia que un piloto logra un triunfo saliendo desde el pit lane.

La remontada de Pedro Acosta ha sido espectacular. El piloto de Mazarrón ha tenido que partir desde los boxes por una sanción en los entrenamientos. Poco a poco ha comenzado su remontada, marcando el grupo de los siete pilotos que han partido en esa situación. A diez vueltas del final ha logrado enlazar con el grupo de cabeza, compuesto por unos veinte pilotos, y ha ido remontando hasta colocarse en la quinta posición a dos vueltas del final. El piloto de 16 años de edad ha llegado hasta la primera plaza en la última vuelta, donde se ha escapado para alcanzar el triunfo en un emocionante final donde Binder se ha quedado muy cerca de arrebatarle la gloria.

Acosta es el cuarto piloto más joven de la historia en ganar una carrera de Moto3.

El piloto ha comentado al final de la carrera que "no sé cómo lo he hecho. Al final, cuando trabajas con los mejores, puedes conseguir algo así. Ayer, después de la penalización lo veía todo oscuro, pero esta mañana me he levantado y veía que lo podía conseguir. He hablado con mi preparador, Paco Mármol, y le he dicho que podía conseguirlo".