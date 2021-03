El UCAM Murcia, que encadenaba ocho derrotas consecutivas, volvió a ganar el pasado miércoles contra el Fuenlabrada. El conjunto universitario no tendrá demasiado tiempo para disfrutar de la primera victoria tras tanto tiempo, pues recibirá en el Palacio (20.00, MD 2) a un Bilbao Basket colista que, precisamente por estar en una situación complicada, dará mucha guerra.

Sito Alonso comenzó señalando que, aunque ha intentado convencer a sus jugadores de «que la mejora en los últimos partidos ha sido muy grande, si no conseguimos la victoria, el rendimiento que supone que hagas las cosas bien, si no obtienes la recompensa, puede bajar en el siguiente partido». De ahí que la victoria del miércoles sea «un antes y un después» y un premio al trabajo de los jugadores, que «ha sido muy grande no solo a nivel deportivo, sino a nivel de recuperación individual física y sobre todo a nivel grupal».

Con la ausencia de Frankamp, de Taylor y de DiLeo, varios jugadores tuvieron que dar un paso adelante para volver a la senda de la victoria. Sito tuvo muy buenas palabras para Strawberry y Cate. «Hemos echado de menos a DJ pero el primero que se ha echado de menos es él mismo». Alonso no olvida «una cosa que ha hecho, que es fundamental y no se ve: mantener al grupo cohesionado en momentos importantes, por la experiencia que tiene como jugador, estando él mal». De Cate declaró que está «muy contento de que jugara bien no solo por lo que se vio, sino porque sobre todo en la segunda rotación hizo un buen trabajo defensivo y eso es lo que le hace ganarse el respeto de todos. La confianza que tengo en él es total. Tiene una proyección increíble».

Sobre el rival del domingo, el Bilbao Basket, el técnico dijo que espera «un partido como los que Bilbao suele plantear siempre. A nivel táctico, Álex Mumbrú propone muchas cosas, han tenido una semana para preparar el partido y va a ser un enfrentamiento muy complicado porque tienen una ambición grande y, aunque están en una situación complicada, nunca se van de los partidos». También apuntaba que la clave será «competir al nivel defensivo que estamos compitiendo para poder ganar a Bilbao; si no, lo pasaremos francamente mal. La intensidad defensiva no se negocia», expresaba Sito Alonso.

Con la recuperación de Isaiah Taylor, tendrá que descartar a Caio Pacheco, al que alabó por su desparpajo en sus primeros encuentros. Aunque asegura que Isaiah jugará solamente «si el estado físico es mejor que el de Pacheco. Voloro mucho lo que está haciendo y es un jugador muy a tener en cuenta», finaliza.